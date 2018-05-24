Denizlispor'da olağan genel kurula doğru
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'da olağan genel kurul öncesi bin 64 delegeden 481'inin aidatını yatırdığı, oy kullanmak isteyen diğer üyelerin yarın mesai saati bitimine kadar aidatlarını yatırması gerektiği bildirildi.
Denizlispor Kulübü Başkanı Mustafa Üstek, gazetecilere yaptığı açıklamada, zor şartlar altında takımı ligde tutmayı başardıklarını söyledi.
Denizlispor'a desteklerini esirgemeyen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a teşekkür eden Üstek, şunları kaydetti:
"Yönetim olarak 27 Mayıs'taki genel kurulumuzu Atatürk Stadı'nda yapacağız. Denizlispor Kulübü Derneği'nin ilgili tüzük maddesi gereğince üyelik aidat borcu bulunan genel kurul üyelerimiz olağan genel kurula alınmayacaktır. Genel kurulu takip etmek, oy kullanmak ve aday olmak isteyen üyelerimizin 25 Mayıs Cuma günü mesai bitimine kadar üye aidatlarını kulübümüz muhasebe departmanına iletmesi ya da kulübümüzün hesap numaralarına yatırması gerekmektedir. Bugün itibarıyla bin 64 delegemizden üyelik aidatını ödeyen 481 üye kongreyi takip ederek, oy kullanabilecektir. "
Üstek, olağan genel kurulda seçilen ekibin Denizlispor'u kaldığı yerden daha ileriye taşıyacağına inandığını ve bundan sonra da desteklerini sürdüreceğini ifade etti.
- 24.5.2018 15:08
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Tahkim'den Arda Turan'a müjde
Toplam 3
Yorum
troya bence ardanın cezası yeni sezon başlayana kadar 1 maça düşer. onu da federasyon ziraat kupasında çektirir. türkiyede futbolu yönetenler heyy
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Tahkim'den Arda Turan'a müjde
Toplam 3
Yorum
ephe o zmana caner erkin'e verilen ceza çok değil mi? ardanın yaptığı arada sadece 4 maçlık fark mı var yani.
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Tahkim'den Arda Turan'a müjde
Toplam 3
Yorum
ephe o zmana caner erkin'e verilen ceza çok değil mi? ardanın yaptığı arada sadece 4 maçlık fark mı var yani.
Denizlispor'da olağan genel kurula doğru haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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