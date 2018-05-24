Altay'da gündem Arslan
Spor Toto 1'inci Lig'in yeni temsilcilerinden Altay'da yönetimin teknik direktörlük görevine getirmeyi düşündüğü isimlerden Mehmet Altıparmak, Spor Toto Süper Lig'de çalışmak istediğini açıkladı.
Bu sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u Play-Off'tan Süper Lig'e taşıyan Mehmet Altıparmak, "Altay'ın beni istediğini dolaylı yollardan duyuyorum, 1 senedir beni istiyorlar. Ancak Erzurumspor yönetimi Süper Lig'de benimle yola devam etmek istiyor. Açıkçası Süper Lig'i yakalamışken bırakmak istemem. Eğer Süper Lig olmaz da, 1'inci Lig'de görev alırsam Altay'a seve seve gelirim. Altay benim kulübüm ve Altay'ı çok seviyorum" şeklinde konuştu.
Yönetimin teknik direktör listesindeki Cihat Arslan'a teklif sunabileceği, tecrübeli teknik adam için nabız yokladığı iddia edildi. Geçen sezon takımın zor durumunda döndüğü Karşıyaka'nın başında 3'üncü Lig'e düşme üzüntüsü yaşayan Arslan'ın da İzmir'de görev almaya sıcak baktığı ifade edildi. Cihat Arslan daha önce Kocaelispor, Eyüpspor, Boluspor, Göztepe, Medipol Başakşehir, Şanlıurfaspor, Süper Lig'de Balıkesirspor ve Akhisarspor'u çalıştırdı. Başakşehir'i rekor puanla Süper Lig'e çıkaran Arslan, geride kalan sezonun ikinci yarısında yönettiği Karşıyaka'yla 1-0 geriden geldiği derbide Altay'ı 2-1 yenmiş, bu maçın ardından Altay, teknik direktör İsmet Taşdemir'le yollarını ayırmıştı.
- 24.5.2018 13:02
-
Tahkim'den Arda Turan'a müjde
Toplam 3
Yorum
troya bence ardanın cezası yeni sezon başlayana kadar 1 maça düşer. onu da federasyon ziraat kupasında çektirir. türkiyede futbolu yönetenler heyy
-
Tahkim'den Arda Turan'a müjde
Toplam 3
Yorum
ephe o zmana caner erkin'e verilen ceza çok değil mi? ardanın yaptığı arada sadece 4 maçlık fark mı var yani.
-
Tahkim'den Arda Turan'a müjde
Toplam 3
Yorum
ephe o zmana caner erkin'e verilen ceza çok değil mi? ardanın yaptığı arada sadece 4 maçlık fark mı var yani.
Altay'da gündem Arslan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.