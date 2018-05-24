Altay'da gündem Arslan

Bu sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u Play-Off'tan Süper Lig'e taşıyan Mehmet Altıparmak, "Altay'ın beni istediğini dolaylı yollardan duyuyorum, 1 senedir beni istiyorlar. Ancak Erzurumspor yönetimi Süper Lig'de benimle yola devam etmek istiyor. Açıkçası Süper Lig'i yakalamışken bırakmak istemem. Eğer Süper Lig olmaz da, 1'inci Lig'de görev alırsam Altay'a seve seve gelirim. Altay benim kulübüm ve Altay'ı çok seviyorum" şeklinde konuştu.



Yönetimin teknik direktör listesindeki Cihat Arslan'a teklif sunabileceği, tecrübeli teknik adam için nabız yokladığı iddia edildi. Geçen sezon takımın zor durumunda döndüğü Karşıyaka'nın başında 3'üncü Lig'e düşme üzüntüsü yaşayan Arslan'ın da İzmir'de görev almaya sıcak baktığı ifade edildi. Cihat Arslan daha önce Kocaelispor, Eyüpspor, Boluspor, Göztepe, Medipol Başakşehir, Şanlıurfaspor, Süper Lig'de Balıkesirspor ve Akhisarspor'u çalıştırdı. Başakşehir'i rekor puanla Süper Lig'e çıkaran Arslan, geride kalan sezonun ikinci yarısında yönettiği Karşıyaka'yla 1-0 geriden geldiği derbide Altay'ı 2-1 yenmiş, bu maçın ardından Altay, teknik direktör İsmet Taşdemir'le yollarını ayırmıştı.