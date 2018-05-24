Altay'da gündem Arslan – Fotomaç – 24 Mayıs 2018
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    25 Mayıs 2018, Cuma
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    Altay'da gündem Arslan

    Altay'da gündem Arslan

    1'inci Lig'in yeni temsilcilerinden Altay'da yönetimin teknik direktörlük görevine getirmeyi düşündüğü isimlerden , Spor Toto 'de çalışmak istediğini açıkladı.

    Bu sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u Play-Off'tan 'e taşıyan , "Altay'ın beni istediğini dolaylı yollardan duyuyorum, 1 senedir beni istiyorlar. Ancak Erzurumspor yönetimi Süper Lig'de benimle yola devam etmek istiyor. Açıkçası Süper Lig'i yakalamışken bırakmak istemem. Eğer Süper Lig olmaz da, 1'inci Lig'de görev alırsam Altay'a seve seve gelirim. Altay benim kulübüm ve Altay'ı çok seviyorum" şeklinde konuştu.

    Yönetimin teknik direktör listesindeki 'a teklif sunabileceği, tecrübeli teknik adam için nabız yokladığı iddia edildi. Geçen sezon takımın zor durumunda döndüğü Karşıyaka'nın başında 3'üncü Lig'e düşme üzüntüsü yaşayan Arslan'ın da 'de görev almaya sıcak baktığı ifade edildi. Cihat Arslan daha önce Kocaelispor, Eyüpspor, Boluspor, Göztepe, Medipol , Şanlıurfaspor, Süper Lig'de Balıkesirspor ve Akhisarspor'u çalıştırdı. Başakşehir'i rekor puanla Süper Lig'e çıkaran Arslan, geride kalan sezonun ikinci yarısında yönettiği Karşıyaka'yla 1-0 geriden geldiği derbide Altay'ı 2-1 yenmiş, bu maçın ardından Altay, teknik direktör İsmet Taşdemir'le yollarını ayırmıştı.

    1. 24.5.2018 13:02
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