Sözeri bırakıyor – Fotomaç – 23 Mayıs 2018
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    23 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Sözeri bırakıyor

    Sözeri bırakıyor
    Play-off finalinde 'a kaybeden Gazişehir'in hocası , yönetimle görüştüğünü ve 'gelen teklifleri değerlendirebilirsin' cevabının ardından ayrılık kararı aldığını açıkladı.
    1. 23.5.2018
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