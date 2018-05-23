Kerim Avcı ayrılabilir – Fotomaç – 23 Mayıs 2018
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    23 Mayıs 2018, Çarşamba
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    ayrılabilir

    Kerim Avcı ayrılabilir
    Altınordu'da sezonu 16 golle kapatarak dikkat çeken , her an yuvadan uçabilir. Sezon başında 'dan eski takımına dönen 28 yaşındaki orta sahanın sözleşmesinde, "300 bin TL getirirse serbest kalır" maddesi bulunduğu belirtildi. 1 yıl daha kontratı bulunan Kerim'e taliplerin olduğu ve cazip bir teklif halinde ayrılabileceği öğrenildi.
    1. 23.5.2018
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