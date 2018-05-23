Boluspor’a 3 maç ceza – Fotomaç – 23 Mayıs 2018
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    23 Mayıs 2018, Çarşamba
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    ’a 3 maç ceza

    Boluspor’a 3 maç ceza
    , Gazişehir maçındaki olaylar nedeniyle 'u 3 maç seyircisiz oynama cezasına çarptırdı. Ayrıca; çirkin ve kötü tezahürat, özel güvenlik eksikliği ve merdiven boşluklarının doluluğu gibi sebeplerden 27 bin TL para cezası verildi.
    1. 23.5.2018
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