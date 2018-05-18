Süper Lig'e son bilet heyecanı – Fotomaç – 18 Mayıs 2018
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    19 Mayıs 2018, Cumartesi
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    'e son bilet heyecanı

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    Belediyesi, 1. Ligi play-off final maçı için kentte dev ekran platformu kuracak.

    Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın 'da oynanacak Gazişehir -Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının heyecanına ortak olmak için 'te hazırlıklar başlandı.

    Bu kapsamda,15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda dev ekran kurulması için harekete geçen belediye personeli, maçın izlenmesini sağlayacak.

    100 otobüs kalkacak
    Öte yandan Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü ise karşılaşmayı 'da izlemek isteyenler için otobüs kaldıracak.

    Taraftarlar için bu gece 23.30'da Gaziantep Masal Parkı'ndan hareket edecek otobüslerin sayısının 100'ü bulması bekleniyor.

    1. 18.5.2018 15:28
    2. Güncelleme: 18.5.2018 15:28
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