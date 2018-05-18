Süper Lig'e son bilet heyecanı
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Spor Toto 1. Ligi play-off final maçı için kentte dev ekran platformu kuracak.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın Bursa'da oynanacak Gazişehir Gaziantep-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının heyecanına ortak olmak için Gaziantep'te hazırlıklar başlandı.
Bu kapsamda,15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda dev ekran kurulması için harekete geçen belediye personeli, maçın izlenmesini sağlayacak.
100 otobüs kalkacak
Öte yandan Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü ise karşılaşmayı Bursa'da izlemek isteyenler için otobüs kaldıracak.
Taraftarlar için bu gece 23.30'da Gaziantep Masal Parkı'ndan hareket edecek otobüslerin sayısının 100'ü bulması bekleniyor.
- 18.5.2018 15:28
- Güncelleme: 18.5.2018 15:28
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Milli Takım kadrosu belli oldu!
Toplam 5
Yorum
Mhmt Kadroda adam akıllı stoper yok. Ayrıca Ömer Ali Şahiner olmalıydı
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Şampiyonluk kupası İstanbul'a uğurlandı
Toplam 1
Yorum
06 emre yani galatasarayın kupası sergilendi :D
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Milli Takım kadrosu belli oldu!
Toplam 5
Yorum
emre menejerler savaşı..transfer sezonu başlarken dayısı olan,çevresi olan futbolcuları büyük paralara kakalama dönemi
Süper Lig'e son bilet heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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