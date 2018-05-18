Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın Bursa'da oynanacak Gazişehir Gaziantep-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının heyecanına ortak olmak için Gaziantep'te hazırlıklar başlandı.

Bu kapsamda,15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda dev ekran kurulması için harekete geçen belediye personeli, maçın izlenmesini sağlayacak.

100 otobüs kalkacak

Öte yandan Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü ise karşılaşmayı Bursa'da izlemek isteyenler için otobüs kaldıracak.

Taraftarlar için bu gece 23.30'da Gaziantep Masal Parkı'ndan hareket edecek otobüslerin sayısının 100'ü bulması bekleniyor.