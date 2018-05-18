SGK’dan Giresunspor’a ‘borçsuzluk’ plaketi – Fotomaç – 18 Mayıs 2018
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    20 Mayıs 2018, Pazar
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    ’dan ’a ‘borçsuzluk’ plaketi

    SGK’dan Giresunspor’a ‘borçsuzluk’ plaketi

    Sosyal Güvenlik Kurumu Giresun İl Müdürlüğü, geçmişe yönelik borçlarını, sporcu ve çalışanlarının primlerini gününde ödeyen ve borcu bulunmayan kulübüne teşekkür plaketi verdi.

    Yeşil-Beyazlı külüpte yapılan toplantıda konuşan Giresun İl Müdürü Erdal Özdemir, il genelinde primlerini süresinde ödeyen, çalışanlarının hakkını ödeyen, geriye dönük borçlarını ödeyen ve mevcut teşviklerden faydalanan işverenleri plaketle ödüllendirdiklerini belirterek bu yılda 'a bu plaketi vermeyi uygun gördüklerini söyledi. Özdemir, "Giresunspor Başkanı ve yönetim kurulu bütün futbolcularının primlerini gününde ödedi, geriye dönük sigorta borçlarının ödemlerini zamanında yaptılar. Bu da kurumumuz tarafından takdirle karşılanan bir durum. Biz Giresunspor'u gayet başarılı buluyoruz" dedi.

    Kendilerine verilen plaketin çok anlamlı olduğunu ifade eden Giresunspor Kulüp Başkanı , "Göreve geldiğimiz 2012'de neredeydik, şimdi neredeyiz. Her kulübe, her yönetime nasip olmayacak şeyler bunlar. SGK'ya 2 milyon liranın üzerinde para ödedik. Giresunspor bu lisanslarını, bu mali kriter ödüllerini boşa almıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu kulübü aldığımda 'öyle bir Giresunspor yaratacağız ki Giresunspor kendi ayaklarının üzerinde duracak' demiştim. Giresunspor'un vergi, sigorta borcu olmayacak dedik. Çok şükür bunu yönetimimizle omuz omuza vererek başardık. Bizler bu mevkilerde gelip geçiciyiz. Önemli olan bu armanın en iyi şekilde temsil edilmesidir" diye konuştu.

    1. 18.5.2018 17:06
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