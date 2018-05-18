SGK’dan Giresunspor’a ‘borçsuzluk’ plaketi

Yeşil-Beyazlı külüpte yapılan toplantıda konuşan SGK Giresun İl Müdürü Erdal Özdemir, il genelinde primlerini süresinde ödeyen, çalışanlarının hakkını ödeyen, geriye dönük sigorta borçlarını ödeyen ve mevcut teşviklerden faydalanan işverenleri plaketle ödüllendirdiklerini belirterek bu yılda Giresunspor'a bu plaketi vermeyi uygun gördüklerini söyledi. Özdemir, "Giresunspor Başkanı ve yönetim kurulu bütün futbolcularının primlerini gününde ödedi, geriye dönük sigorta borçlarının ödemlerini zamanında yaptılar. Bu da kurumumuz tarafından takdirle karşılanan bir durum. Biz Giresunspor'u gayet başarılı buluyoruz" dedi.



Kendilerine verilen plaketin çok anlamlı olduğunu ifade eden Giresunspor Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, "Göreve geldiğimiz 2012'de neredeydik, şimdi neredeyiz. Her kulübe, her yönetime nasip olmayacak şeyler bunlar. SGK'ya 2 milyon liranın üzerinde para ödedik. Giresunspor bu UEFA lisanslarını, bu mali kriter ödüllerini boşa almıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu kulübü aldığımda 'öyle bir Giresunspor yaratacağız ki Giresunspor kendi ayaklarının üzerinde duracak' demiştim. Giresunspor'un vergi, sigorta borcu olmayacak dedik. Çok şükür bunu yönetimimizle omuz omuza vererek başardık. Bizler bu mevkilerde gelip geçiciyiz. Önemli olan bu armanın en iyi şekilde temsil edilmesidir" diye konuştu.