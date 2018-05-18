Mustafa Bozbağ: “Sen markette futbolcuyu tokatlarsan gider”
Spor Toto 1. Lig'in sona ermesinin ardından Akın Çorap Giresunspor Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, bugün düzenlediği basın toplantısı ile değerlendirmelerde bulundu.
"MARKETTE FUTBOLCUYU TOKATLARSAN GİDER"
Büyük umutlarla Fransa 1. Liginden aldıkları santrfor Dale'nin gidişiyle ilgilide konuşan Bozbağ, "Son maçta Dale kulağını tıkadı. Sen markette futbolcuyu tokatlarsan ben bu oyuncuyu nasıl takımda tutacağım. Kiralıklar döndü, yabancılarla göndereceklerimiz olabilir. Gençlerimize mutlaka bizle beraber transfer dönemi açıldığında teklifler olacaktır. Ufak ufak yoklamalar başladı. Biz Giresunlu çocuklara elimizden geldiğince şans vermeye çalışıyoruz. Ama buda bazen farklı yorumlanıyor" ifadelerini kullandı.
"AYKUT DEMİR'İN SAÇIYLA, SAKALIYLA UĞRAŞTILAR"
Şampiyonluk için çalıştıklarını kaydeden Bozbağ transferler konusunda da eleştirildiklerini dile getirerek şunları söyledi;
"Aykut Demir'i aldım. A milli takım sporcusu, saçıyla, sakalıyla iki ay uğraştılar. Ligin 7. haftası lig liderliğine gidiyoruz, hocamıza 'istifa' diye bağırıyorlar. Her şeyi yaptılar ama büyük Giresunspor'un gerçek taraftarlarına 'yönetim istifa' diye bağırtamadılar. Eminönü'nde kuyumcuda çalışan çocuğa 400 milyar sözleşme imzalatan şerefsizlere laf söyledim ben. Ben başka kimseye laf söylemedim. 6 senede 60 trilyonun üzerinde para ödedi şerefiyle namusuyla ama kimse bu nasıl ödendi diye sormuyor. Biz bu kulübü buralara kolay getirmedik. Bu ödüller boşuna verilmiyor. UEFA lisansı boşa verilmiyor. İnanılmaz derecede olumlu ambianslar alıyoruz. Giresunspor'a yaptığım hizmetler nedeniyle onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Giresunspor markası değer kazanmaya devam edecek bundan kimsenin şüphesi olmasın."
"MİLLİ SAVUNMA BAKANI CANİKLİ'YE TEŞEKKÜR"
"41 senedir kimsenin başaramadığını başarmak istedik ama olmadı" diyen Bozbağ, "Vazgeçecek miyiz asla. Herkes yüreğinin ekmeğini yer. Bizi sevenlerden Allah razı olsun. Dualarını bizden esirgemeyenlerden Allah razı olsun. Başta Milli Savunma Bakanımız her dönem Giresunspor'a destek verdi. Biz bir yerlere gelen insanlarımızla ne olur gurur duyalım. Kimse kimseyi boşa bir göreve getirmiyor. Buralara gelmek kolay değil. Tekrar kendisine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
"GİRESUNSPOR'A EN BÜYÜK VURGUNU DOLAR YAPTI"
Yeni dönem için transfer taktiklerinin aynı olacağını kaydeden Bozbağ, "Aynı transfer taktiği devam edecek. Bütçesi neyse bütçeyi aşmadan ödeyebileceği borçlanma süresinde devam edecek. Giresunspor'a en büyük vurgun kur farkından olmuştur. Biz yabancılarla yaptığımız zaman dolay neydi şimdi ney. Giresunspor'a oyuncuyu getiren yeteneği gönderen karakteridir. Bu memleket sevinmeyi çok fazla hak ediyor. Bu takımı Süper Lig'de görmek için çalışıyoruz. İnşallah Rabbim dualarımızı kabul eder. Diyadin Giresun'a geliyor. Kalacak, gidecek, alınacak oyuncularla ilgili ufak ufak başlıyoruz. 1 Haziran'dan önce anlaşması olan oyuncuyla görüşmek etik değil, bunun kulüpler birliğinde de kararını aldık. Futbolcuya 13 maç başı borcumuz var. Önümüzdeki hafta içerisinde yazacağız çeklerimizi ve oyuncularımızla helalleşeceğiz. Geçen sene 20 milyon bütçe belirlemiştik ama 16,5 milyon bütçe kullanmıştık. Bu senede 14, 15, 16 milyonluk bir bütçeyle lige girmeyi planlıyoruz" şeklinde konuştu.
Yeni yapılan stadyumun lige hazır hale gelmesinin 1 yılı bulacağını belirten Bozbağ, stadın altındaki dükkânların Giresunspor'a verilmesi hemen hemen kesin gibi olduğunu sözlerine ekledi.
- 18.5.2018 15:47
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Toplam 1
Yorum
taraftar Alper mi ? Alper mi ? Alper mi ?
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Galatasaray ligi 3. de bitirebilir!
Toplam 9
Yorum
KONSANTRASYON ! TEK MAÇ VUR GEÇ, VUR KIR, PARÇALA, TEKMEYE KAFA SOK, BU AKŞAM EN İYİ DEPLASMAN MAÇINI OYNA VE 3 PUANI ALIP ŞAMPİYON OL GALATASARAY !
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Bir kere Kartal her zaman Kartal
Toplam 3
Yorum
Kafkas Kartalı Duskoyu tüm taraftarlar severdi ama 34 yaşına gelmiş bi adama seneye 5 M euro deil 1 M euro bile alamazdık. O yüzden iyi bir transfer
Mustafa Bozbağ: “Sen markette futbolcuyu tokatlarsan gider” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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