Erkan Sözeri: "Kupayı Gaziantep'e getireceğiz"
Spor Toto 1. Lig'in play-off finalinde yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la karşılaşacak Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Erkan Sözeri, güzel bir oyunla şampiyonluğa ulaşmak ve kupayı Gaziantep'e getirmek istediklerini söyledi.
Sözeri, yaptığı açıklamada, her takım adına yorucu geçen bir sezonun geride kaldığını ifade etti.
Erzurum ve Gaziantep şehirlerinin kaderini belirleyecek bir karşılaşmaya hazırlandıklarını belirten Sözeri, yarın Bursa'da yapılacak maçın yüksek mücadele içinde geçmesini beklediklerini vurguladı.
Hazırlıkların iyi geçtiğini, maça moralli çıkacaklarını anlatan Sözeri, şöyle konuştu:
"İyi olanın kazanacağı bir maç olmasını temenni ediyorum. Ama biz Bursa'ya galibiyet parolasıyla gideceğiz. Kupayı Gaziantep'e getireceğiz. Güzel bir oyunla şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. İnşallah tüm sezonun yorgunluğunu zorlu 90 dakikanın ardından şampiyonluk kutlamalarıyla atacağız. Kupayı Gaziantep'e getirdiğimizde de kutlamalara kendi evimizde devam edeceğiz."
Sözeri, Bursa'daki maç için çok sayıda taraftarın bilet aldığını öğrendiğini belirterek, "Bizi Bursa'da yalnız bırakmayacak taraftara teşekkür ediyoruz. İnşallah sayıları da daha çok artacak ve Bursa'da adeta kendi evimizde gibi bir final oynayacağız. Gecenin sonunda da taraftarımıza bu kupayı hediye etmenin arzusundayız." ifadelerini kullandı.
- 18.5.2018 14:46
- Güncelleme: 18.5.2018 14:46
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Milli Takım kadrosu belli oldu!
Toplam 5
Yorum
Mhmt Kadroda adam akıllı stoper yok. Ayrıca Ömer Ali Şahiner olmalıydı
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Şampiyonluk kupası İstanbul'a uğurlandı
Toplam 1
Yorum
06 emre yani galatasarayın kupası sergilendi :D
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Milli Takım kadrosu belli oldu!
Toplam 5
Yorum
emre menejerler savaşı..transfer sezonu başlarken dayısı olan,çevresi olan futbolcuları büyük paralara kakalama dönemi
Erkan Sözeri: "Kupayı Gaziantep'e getireceğiz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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