Denizlispor dağılma aşamasına geldi – Fotomaç – 18 Mayıs 2018
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    20 Mayıs 2018, Pazar
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    dağılma aşamasına geldi

    <a href="/index/denizlispor?id=e23975c0-d175-441d-90c0-43547ae91b76" class="" rel="tag">Denizlispor</a> dağılma aşamasına geldi

    SPOR Toto 1'inci Lig'de kümede kalmayı başardıktan sonra kongre sürecine giren , dağılma aşamasına geldi.

    Kulüpte 27 Mayıs'ta yapılacak kongre öncesi Başkan Mustafa Üstek'in yeniden aday olmayacağını açıklamasıyla belirsizliğe gömülen 'da teknik direktör 'nin sözleşmesi bitti. Alperen Babacan, Barış, Lazic, Hasan, Eze, Canberk ve Asil Kaan, şimdiden takımdan ayrılırken, Berkan, Burak, Cenk, Atakan, Aissati, Kappel, Ömer Alp, Taşkın ve Veli'nin ise sözleşmeleri ay sonunda sona eriyor. Attığı gollerle sezonun ikinci yarısında transfer olduğu Horoz'u ligde tutan Mehmet Akyüz de 300 bin TL fesih bedeli karşılığında ayrılma hakkına sahip. Kulüpten alacağı da bulunan Mehmet'in Federasyonu kanalıyla tek taraflı fesih yoluna gidebileceği de belirtiliyor.

    1. 18.5.2018 16:28
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