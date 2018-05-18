Denizlispor dağılma aşamasına geldi
SPOR Toto 1'inci Lig'de kümede kalmayı başardıktan sonra kongre sürecine giren Denizlispor, dağılma aşamasına geldi.
Kulüpte 27 Mayıs'ta yapılacak kongre öncesi Başkan Mustafa Üstek'in yeniden aday olmayacağını açıklamasıyla belirsizliğe gömülen Denizlispor'da teknik direktör Fatih Tekke'nin sözleşmesi bitti. Alperen Babacan, Barış, Lazic, Hasan, Eze, Canberk ve Asil Kaan, şimdiden takımdan ayrılırken, Berkan, Burak, Cenk, Atakan, Aissati, Kappel, Ömer Alp, Taşkın ve Veli'nin ise sözleşmeleri ay sonunda sona eriyor. Attığı gollerle sezonun ikinci yarısında transfer olduğu Horoz'u ligde tutan Mehmet Akyüz de 300 bin TL fesih bedeli karşılığında ayrılma hakkına sahip. Kulüpten alacağı da bulunan Mehmet'in Futbol Federasyonu kanalıyla tek taraflı fesih yoluna gidebileceği de belirtiliyor.
- 18.5.2018 16:28
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Toplam 1
Yorum
taraftar Alper mi ? Alper mi ? Alper mi ?
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Galatasaray ligi 3. de bitirebilir!
Toplam 9
Yorum
KONSANTRASYON ! TEK MAÇ VUR GEÇ, VUR KIR, PARÇALA, TEKMEYE KAFA SOK, BU AKŞAM EN İYİ DEPLASMAN MAÇINI OYNA VE 3 PUANI ALIP ŞAMPİYON OL GALATASARAY !
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Bir kere Kartal her zaman Kartal
Toplam 3
Yorum
Kafkas Kartalı Duskoyu tüm taraftarlar severdi ama 34 yaşına gelmiş bi adama seneye 5 M euro deil 1 M euro bile alamazdık. O yüzden iyi bir transfer
Denizlispor dağılma aşamasına geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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