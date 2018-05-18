Altay'da son gözde Poepon
Spor Toto 1 Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi kadrosuna en az 5 yabancı futbolcu dahil etmeyi planlayan Altay'ın son olarak listesine Boluspor forması giyen Hollandalı santrfor Rydell Poepon'u eklediği öğrenildi.
Boluspor'la sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erecek başarılı golcü bu sezon 16 kez rakip fileleri sarsarken, 8 de asist yaptı. 2016-17'de Boluspor'da 20 gol kaydeden 30 yaşındaki Hollandalı futbolcu son 2 sezonda Spor Toto 1'inci Lig'de toplam 36 gol kaydetti.
Poepon, geçen sezon ve bu sezon kulübüyle Play-Off'ta yarı final heyecanı yaşadı. Ajax altyapısında yetişen futbolcu 2016'da Karabağ'dan Boluspor'a transfer olmuştu.
- 18.5.2018 14:13
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Milli Takım kadrosu belli oldu!
Toplam 5
Yorum
Mhmt Kadroda adam akıllı stoper yok. Ayrıca Ömer Ali Şahiner olmalıydı
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Şampiyonluk kupası İstanbul'a uğurlandı
Toplam 1
Yorum
06 emre yani galatasarayın kupası sergilendi :D
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Milli Takım kadrosu belli oldu!
Toplam 5
Yorum
emre menejerler savaşı..transfer sezonu başlarken dayısı olan,çevresi olan futbolcuları büyük paralara kakalama dönemi
Altay'da son gözde Poepon haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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