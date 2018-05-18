Altay'da son gözde Poepon – Fotomaç – 18 Mayıs 2018
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    19 Mayıs 2018, Cumartesi
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    'da son gözde Poepon

    Altay'da son gözde Poepon

    1 Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi kadrosuna en az 5 yabancı futbolcu dahil etmeyi planlayan 'ın son olarak listesine forması giyen Hollandalı santrfor Rydell Poepon'u eklediği öğrenildi.

    'la sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erecek başarılı golcü bu sezon 16 kez rakip fileleri sarsarken, 8 de asist yaptı. 2016-17'de Boluspor'da 20 gol kaydeden 30 yaşındaki Hollandalı futbolcu son 2 sezonda 1'inci Lig'de toplam 36 gol kaydetti.

    Poepon, geçen sezon ve bu sezon kulübüyle Play-Off'ta yarı final heyecanı yaşadı. Ajax altyapısında yetişen futbolcu 2016'da Karabağ'dan Boluspor'a transfer olmuştu.

    1. 18.5.2018 14:13
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