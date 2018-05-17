Gazişehir Gaziantep taraftarlarından finale yoğun ilgi
Spor Toto 1. Lig play-off final karşılaşması öncesi Gazişehir Gaziantep taraftarları Passolig noktalarında uzun kuyruklar oluşturuyor. Taraftarlar, Süper Lig'e çıkma yolunda son engeli kalan takımlarını en önemli sınavında yalnız bırakmak istemiyor.
- 17.5.2018 12:49
-
Volkan Demirel'den tarihi karar!
Toplam 23
Yorum
abbbas bazen sevdiklerinin iyiliği için bu hayattan çekilip gider insan..alır başını taa uzaklara..
-
Bir terslik var!
Toplam 5
Yorum
karado 1-cüneyt çakır yetti.
-
Volkan Demirel'den tarihi karar!
Toplam 23
Yorum
lakin; sen feneri seviyorsun ama fener seni sevmiyorsa ortada bi sorun vardır .bunu gör..kısa kes meges.
Gazişehir Gaziantep taraftarlarından finale yoğun ilgi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.