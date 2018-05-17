Gazişehir Gaziantep taraftarlarından finale yoğun ilgi – Fotomaç – 17 Mayıs 2018
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    18 Mayıs 2018, Cuma
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    Gazişehir taraftarlarından finale yoğun ilgi

    Gazişehir Gaziantep taraftarlarından finale yoğun ilgi

    1. Lig play-off final karşılaşması öncesi Gazişehir taraftarları Passolig noktalarında uzun kuyruklar oluşturuyor. Taraftarlar, 'e çıkma yolunda son engeli kalan takımlarını en önemli sınavında yalnız bırakmak istemiyor.

    1. Lig'de 19 Mayıs Cumartesi günü Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Gazişehir ile Büyükşehir Belediyespor arasında oynanacak play-off final maçına iki gün kala takımlar hazırlıklarını sürdürüyor. Taraftarlar ise bu maçta takımlarını yalnız bırakmamak için uzun ve yoğun bilet kuyrukları oluşturuyor. Özellikle taraftarları Ramazan ayı ve sıcak havalara rağmen Bursa'da oynanacak maça bilet almak için Passolig noktalarına akın ediyor.
    1. 17.5.2018 12:49
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