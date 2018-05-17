Gazişehir Gaziantep inançlı
Spor Toto 1. Lig play-off finalinde 19 Mayıs'ta Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak Gazişehir Gaziantep'in kulüp başkanı Adil Konukoğlu, Spor Toto Süper Lig'e çıkacaklarına gönülden inandıklarını bildirdi.
Konukoğlu, yaptığı açıklamada, play-off yarı finalinde Boluspor'u eleyerek final heyecanı yaşadıklarını dile getirdi.
Bugüne kadar verdikleri mücadele nedeniyle hem teknik heyete hem de futbolculara teşekkür eden Konukoğlu, gelinen noktaya ulaşılmasında taraftarın da yadsınamaz katkısının olduğunu vurguladı.
Hedefe ulaşabilmek için önlerinde son viraj kaldığını belirten Konukoğlu, şöyle konuştu:
"Süper Lig'e çıkacağımıza gönülden inanıyoruz. Şimdi sırada cumartesi günü Bursa'da oynayacağımız Erzurumspor maçı var. Gaziantep şehrini hak ettiği Süper Lig'e çıkarmak için futbolcularımızın sahada terlerinin son damlalarına kadar akıtacaklarına gönülden inanıyorum."
- 17.5.2018 10:03
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Yorum
mmmm trabzon rıza hocayı gönderirse çok yazık eder benden söylemesi bana göre süper liğin en iyi hocası
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Taraftar Aynen adam la liga da 21 gol atmis ama bizim Senol hoca'ya yetmez Love'u oynatir :))
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