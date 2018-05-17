Gazişehir Gaziantep inançlı – Fotomaç – 17 Mayıs 2018
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    17 Mayıs 2018, Perşembe
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    inançlı

    Gazişehir Gaziantep inançlı

    1. Lig play-off finalinde 19 Mayıs'ta Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak 'in kulüp başkanı Adil Konukoğlu, Spor Toto 'e çıkacaklarına gönülden inandıklarını bildirdi.

    Konukoğlu, yaptığı açıklamada, play-off yarı finalinde 'u eleyerek final heyecanı yaşadıklarını dile getirdi.

    Bugüne kadar verdikleri mücadele nedeniyle hem teknik heyete hem de futbolculara teşekkür eden Konukoğlu, gelinen noktaya ulaşılmasında taraftarın da yadsınamaz katkısının olduğunu vurguladı.

    Hedefe ulaşabilmek için önlerinde son viraj kaldığını belirten Konukoğlu, şöyle konuştu:

    "'e çıkacağımıza gönülden inanıyoruz. Şimdi sırada cumartesi günü 'da oynayacağımız Erzurumspor maçı var. Gaziantep şehrini hak ettiği Süper Lig'e çıkarmak için futbolcularımızın sahada terlerinin son damlalarına kadar akıtacaklarına gönülden inanıyorum."

    1. 17.5.2018 10:03
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