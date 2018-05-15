Ümraniyespor BB Erzurumspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? – Fotomaç – 15 Mayıs 2018
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    16 Mayıs 2018, Çarşamba
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    maçı saat kaçta, hangi kanalda?

    Ümraniyespor BB Erzurumspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

    TFF 1. Lig Play-off ikinci maçında ile karşı karşıya gelecek. için yarışan BB Erzurumspor ile Ümraniyespor'un kozlarını paylaşacağı maç saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

    Spor Toto 'e yükselecek son takımın belirlendiği TFF 1. Lig play-offlarında ikinci maçlar oynanıyor.

    BB Erzurumspor 4-3 kazandığı ilk maçın rövanşında Ümraniyespor'un konuğu oluyor. Müsabakayı Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. -Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında VAR hakemi, ise AVAR hakemi olarak görev yapacak.

    Ümraniyespor BB Erzurumspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
    İstanbul'da oynanacak müsabaka bugün saat 16:00'da başlayacak ve beIN SPORTS MAX 1'den canlı yayınlanacak.

    1. 15.5.2018 10:59
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