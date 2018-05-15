Spor Toto Süper Lig'e yükselecek son takımın belirlendiği TFF 1. Lig play-offlarında ikinci maçlar oynanıyor.

BB Erzurumspor 4-3 kazandığı ilk maçın rövanşında Ümraniyespor'un konuğu oluyor. Müsabakayı Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Ümraniyespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında Cüneyt Çakır VAR hakemi, Yaşar Kemal Uğurlu ise AVAR hakemi olarak görev yapacak.

Ümraniyespor BB Erzurumspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İstanbul'da oynanacak müsabaka bugün saat 16:00'da başlayacak ve beIN SPORTS MAX 1'den canlı yayınlanacak.