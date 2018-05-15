Ümraniyespor BB Erzurumspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
TFF 1. Lig Play-off ikinci maçında Ümraniyespor ile BB Erzurumspor karşı karşıya gelecek. Süper Lig için yarışan BB Erzurumspor ile Ümraniyespor'un kozlarını paylaşacağı maç saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte ayrıntılar...
Spor Toto Süper Lig'e yükselecek son takımın belirlendiği TFF 1. Lig play-offlarında ikinci maçlar oynanıyor.
BB Erzurumspor 4-3 kazandığı ilk maçın rövanşında Ümraniyespor'un konuğu oluyor. Müsabakayı Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Ümraniyespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında Cüneyt Çakır VAR hakemi, Yaşar Kemal Uğurlu ise AVAR hakemi olarak görev yapacak.
Ümraniyespor BB Erzurumspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
İstanbul'da oynanacak müsabaka bugün saat 16:00'da başlayacak ve beIN SPORTS MAX 1'den canlı yayınlanacak.
- 15.5.2018 10:59
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Tuncay Şanlı Valbuena'yla ilgili konuştu
Toplam 8
Yorum
Hamdi Güneş Aykut Hoca futbolcuları gerektiği gibi yönetemiyor.Kafasını taktı mı,dışlıyor,küsüyor.İlgilenmiyor.Örnek Alex,Ozan,Valbuena,Isla,Eljif vs ..
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Gençlerbirliği'nde Ümit Özat dönemi resmen bitti
Toplam 2
Yorum
ahemt sayhan ey ümit özat ne olur bir de fenerbahceye antranör olsana allah askina onlari da ikinci lige düsür de ligdeki 17 takim da rahat etsin ama
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Çağlar Söyüncü'ye Arsenal'den 40 milyon Euro!
Toplam 1
Yorum
vatandaş altınordu yüzde kaç pay alacak
Ümraniyespor BB Erzurumspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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