TFF 1. Lig’de rövanş zamanı
Süper Lig’e yükselecek son takımın belirleneceği yarı final rövanş maçları bugün. Ümraniye-Erzurum (3-4) ve Bolu-Gazişehir (0-1) maçları nefesleri kesecek.
MÜTHİŞ FİNAL BURSA'DA
Spor Toto Süper Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği Spor Toto 1. Lig'de final karşılaşması 19 Mayıs Cumartesi günü, Bursa'da oynanacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak müthiş finalin ardından Çaykur Rizespor ve Ankaragücü'nden sonra Spor Toto Süper Lig'e çıkacak 3. takım da biletini alacak.
- 15.5.2018
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Tuncay Şanlı Valbuena'yla ilgili konuştu
Toplam 8
Yorum
Hamdi Güneş Aykut Hoca futbolcuları gerektiği gibi yönetemiyor.Kafasını taktı mı,dışlıyor,küsüyor.İlgilenmiyor.Örnek Alex,Ozan,Valbuena,Isla,Eljif vs ..
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Gençlerbirliği'nde Ümit Özat dönemi resmen bitti
Toplam 2
Yorum
ahemt sayhan ey ümit özat ne olur bir de fenerbahceye antranör olsana allah askina onlari da ikinci lige düsür de ligdeki 17 takim da rahat etsin ama
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Çağlar Söyüncü'ye Arsenal'den 40 milyon Euro!
Toplam 1
Yorum
vatandaş altınordu yüzde kaç pay alacak
TFF 1. Lig’de rövanş zamanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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