TFF 1. Lig’de rövanş zamanı – Fotomaç – 15 Mayıs 2018
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    16 Mayıs 2018, Çarşamba
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    1. Lig’de rövanş zamanı

    TFF 1. Lig’de rövanş zamanı

    ’e yükselecek son takımın belirleneceği yarı final rövanş maçları bugün. Ümraniye-Erzurum (3-4) ve Bolu-Gazişehir (0-1) maçları nefesleri kesecek.

    1. Lig'de yarı final play-off rövanş maçları bugün oynanacak. Süper Lig'e çıkacak son takımın belli olacağı birbirinden çekişmeli maçlarda; ilk karşılaşmayı deplasmanda 4-3 kaybeden Ümraniyespor, saat 16.00'da BB Erzurumspor'u konuk edecek. Gazişehir Gaziantep'e son dakikada yediği golle 1-0 mağlup olan ise saat 20.00'de finale yükselebilmek için Gaziantep temsilcisiyle kozlarını paylaşacak. Türkiye'de İlk defa resmi olarak Video Hakem Sistemi'nin (VAR) kullanıldığı play-off yarı finallerinde, rövanş maçlarında da VAR uygulanacak.

    MÜTHİŞ FİNAL BURSA'DA
    Spor Toto 'e yükselecek son takımın belirleneceği Spor Toto 1. Lig'de final karşılaşması 19 Mayıs Cumartesi günü, 'da oynanacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak müthiş finalin ardından ve Ankaragücü'nden sonra Spor Toto Süper Lig'e çıkacak 3. takım da biletini alacak.
    1. 15.5.2018
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