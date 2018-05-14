Play-off'larda görev yapacak VAR hakemleri belli oldu – Fotomaç – 14 Mayıs 2018
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    16 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Play-off'larda görev yapacak VAR hakemleri belli oldu

    Play-off'larda görev yapacak VAR hakemleri belli oldu

    Ligde yarın oynanacak play-off yarı final rövanş müsabakalarında görev alacak hakemler ile (VAR) ve Asistanları belli oldu

    Spor Toto 1. Lig'de yarın oynanacak play-off yarı final rövanş müsabakalarında görev alacak hakemler ile (VAR) ve Asistanları (AVAR) açıklandı.

    Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle:

    16.00 Ümraniyespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mustafa Öğretmenoğlu

    20.00 -Gazişehir Gaziantep: Ümit Öztürk

    Ümraniyespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında VAR hakemi, ise AVAR hakemi olarak görev yapacak.

    ile Gazişehir Gaziantep arasındaki müsabakanın VAR hakemi , AVAR hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.

    1. 14.5.2018 16:29
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