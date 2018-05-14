Play-off'larda görev yapacak VAR hakemleri belli oldu
Ligde yarın oynanacak play-off yarı final rövanş müsabakalarında görev alacak hakemler ile Video Yardımcı Hakem (VAR) ve Video Yardımcı Hakem Asistanları belli oldu
Spor Toto 1. Lig'de yarın oynanacak play-off yarı final rövanş müsabakalarında görev alacak hakemler ile Video Yardımcı Hakem (VAR) ve Video Yardımcı Hakem Asistanları (AVAR) açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle:
16.00 Ümraniyespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mustafa Öğretmenoğlu
20.00 Boluspor-Gazişehir Gaziantep: Ümit Öztürk
Ümraniyespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında Cüneyt Çakır VAR hakemi, Yaşar Kemal Uğurlu ise AVAR hakemi olarak görev yapacak.
Boluspor ile Gazişehir Gaziantep arasındaki müsabakanın VAR hakemi Ali Palabıyık, AVAR hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.
- 14.5.2018 16:29
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Tuncay Şanlı Valbuena'yla ilgili konuştu
Toplam 8
Yorum
Hamdi Güneş Aykut Hoca futbolcuları gerektiği gibi yönetemiyor.Kafasını taktı mı,dışlıyor,küsüyor.İlgilenmiyor.Örnek Alex,Ozan,Valbuena,Isla,Eljif vs ..
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Gençlerbirliği'nde Ümit Özat dönemi resmen bitti
Toplam 2
Yorum
ahemt sayhan ey ümit özat ne olur bir de fenerbahceye antranör olsana allah askina onlari da ikinci lige düsür de ligdeki 17 takim da rahat etsin ama
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Çağlar Söyüncü'ye Arsenal'den 40 milyon Euro!
Toplam 1
Yorum
vatandaş altınordu yüzde kaç pay alacak
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