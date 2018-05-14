Boluspor’da reçete hazır – Fotomaç – 14 Mayıs 2018
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    15 Mayıs 2018, Salı
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    ’da reçete hazır

    Boluspor’da reçete hazır
    1. Lig play-off yarı finalinde 1-0'lık yenilginin rövanşında yarın Gazişehir'i ağırlayacak Boluspor'da imha planı hazır. Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, "Oyuncularla konuştuk. Motivasyonu yüksek, öz güvenli ve akıllı oynamamız gerekiyor. Hırsımızın mantığımızın önüne geçmemesi gerekiyor diye telkinde bulunduk. İnşallah öyle olur. Turu geçen taraf biz oluruz" diye iddialı konuştu.
    1. 14.5.2018
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