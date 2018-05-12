Giresun yine iddialı – Fotomaç – 12 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Mayıs 2018, Cumartesi
    CANLI ENGLISH

    Giresun yine iddialı

    Giresun yine iddialı

    1. Lig’de 2. yarıda düşüşe geçen ve özlemine son veremeyen Giresunspor, gelecek sezon bu hedefe ulaşmak için şimdiden kolları sıvadı

    Kurduğu iddialı kadroyla 1. Lig'de hedefiyle yola çıkan Giresunspor, ilk yarıda ilk 6 içinde emin adımlarla ilerlerken, ikinci yarıyla birlikte düşüşe geçti. Kötü gidişat sonrası ilk 6 dışında kalan Çotanak, gelecek sezon için şimdiden kolları sıvadı. Yeşil- beyazlıların Basın Sözcüsü Bahattin Kurt, kadrosunu kamp tarihine kadar büyük oranda bitirmek istediklerini söyledi. KURT, "10 gün içerisinde yeni sezon kadro planlaması için düğmeye basmak istiyoruz. Kamp dönemine kadar kadromuzu büyük oranda şekillendiririz. Hocamız yurt dışından döndükten sonra sezon öncesi hazırlık döneminin takvimini netleştireceğiz. Geniş, alternatifi bol bir kadro oluşturmak istiyoruz. Geçen yıla göre çok farklı bir takım izlettirmek amacındayız. ince eleyip sık dokuyarak geçen sene üzdüğümüz taraftarımızı bu kez mutlu etmeye çalışacağız" diye konuştu.
    1. 12.5.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Giresun yine iddialı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN