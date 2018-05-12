En genci Antep, yaşlısı Giresun

Spor Toto 1. Lig'de 29,6 yaş ortalamasına sahip futbolcuların forma giydiği Giresun, ligin en yaşlı takımı oldu. Ligden düşen G.Antep ise 21,9 yaş ortalamasıyla en genç ekip olmayı başardı. Ligde oynayan en genç futbolcu 17 yaşındaki G.Antepli Mustafa Emirhan Özyaşar, en tecrübeli isim ise 40 yaşındaki Giresunlu kaleci Ahmet Şahin oldu.