BB Erzurumspor- Ümraniyespor maçında VAR ilk kez kullanıldı – Fotomaç – 12 Mayıs 2018
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    12 Mayıs 2018, Cumartesi
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    BB Erzurumspor- Ümraniyespor maçında VAR ilk kez kullanıldı

    BB Erzurumspor- Ümraniyespor maçında VAR ilk kez kullanıldı

    İlk kez Video Yardımcı Hakem Sistemi uygulanan maçta, Ümraniye’yi ağırlayan BB Erzurum VAR ile penaltı kazandı

    Büyükşehir Belediye Erzurum ile ile Ümraniyespor arasında oynanan Play-off yarı final ilk maçında Türkiye'de ilk kez Video Yardımcı Hakem Sistemi uygulandı. Mücadelenin 63. dakikasında Erhan Çelenk'in şutunda top Ümraniye savunması çizgiden çıkarılınca Erzurumlu oyuncular itirazda bulundu. Karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler, Video Yardımcı Hakem Fırat Aydınus'un uyarısı üzerine, saha kenarına gelerek ekrandan pozisyonun tekrarını izledi. Bu sırada oyuncuların ekranın yanına gelmesine, 4. hakem tarafından izin verilmezken; mücadelenin orta hakemi Arda Kardeşler penaltıya hükmetti. Video Yardımcı hakem ile verilen kararın ardından Ümraniyeli futbolcular hakeme uzun süre itirazda bulundu. Topun başına gelen Erzurum'un 36 yaşındaki golcüsü Nobre meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 3-2'ye taşıdı.

    Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır...




    *İşte penaltı pozisyonu.

    1. 11.5.2018 20:34
    2. Güncelleme: 12.5.2018 01:53
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