BB Erzurumspor- Ümraniyespor maçında VAR ilk kez kullanıldı
İlk kez Video Yardımcı Hakem Sistemi uygulanan maçta, Ümraniye’yi ağırlayan BB Erzurum VAR ile penaltı kazandı
Büyükşehir Belediye Erzurum ile ile Ümraniyespor arasında oynanan Play-off yarı final ilk maçında Türkiye'de ilk kez Video Yardımcı Hakem Sistemi uygulandı. Mücadelenin 63. dakikasında Erhan Çelenk'in şutunda top Ümraniye savunması çizgiden çıkarılınca Erzurumlu oyuncular itirazda bulundu. Karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler, Video Yardımcı Hakem Fırat Aydınus'un uyarısı üzerine, saha kenarına gelerek ekrandan pozisyonun tekrarını izledi. Bu sırada oyuncuların ekranın yanına gelmesine, 4. hakem tarafından izin verilmezken; mücadelenin orta hakemi Arda Kardeşler penaltıya hükmetti. Video Yardımcı hakem ile verilen kararın ardından Ümraniyeli futbolcular hakeme uzun süre itirazda bulundu. Topun başına gelen Erzurum'un 36 yaşındaki golcüsü Nobre meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 3-2'ye taşıdı.
Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır...
*İşte penaltı pozisyonu.
- 11.5.2018 20:34
- Güncelleme: 12.5.2018 01:53
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Aykut Kocaman’ın Akhisar kabusu
Toplam 14
Yorum
bjkli Adam hiçbir maç yok ki faturayı hakemlere çıkarmasın Bursa maçını hiç görmez. Avrupalı hakemlerin yönettiği Vardar maçında hüsran
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Oğuzhan Özyakup için Arsenal'le pazarlıklar başladı
Toplam 1
Yorum
taraftar adamın zaten sezon sonu sözleşmesi bitiyo kaldı ki kim düşürür payını ne saçma muhabbet arsenaldamı feda dicek beşiktaş için hahaha
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Galatasaray'da gelecek Fatih Terim'in elinde!
Toplam 3
Yorum
metinn sn.fatih terim gibi basarili bir t.direktöre sahibiz ve KIYMETINI bazi dis mihrakalrin alcakca saldirilari nedeni ile bilemiyoruz yazikkkk
BB Erzurumspor- Ümraniyespor maçında VAR ilk kez kullanıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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