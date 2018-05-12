Altınordu'dan dev hamle – Fotomaç – 12 Mayıs 2018
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    12 Mayıs 2018, Cumartesi
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    'dan dev hamle

    <a href="/index/altinordu?id=559a8934-5bfb-46c0-8a25-66c07253227e" class="" rel="tag">Altınordu</a>'dan dev hamle

    1. Lig ekiplerinden , 2. Lig'de mücadele eden 'u pilot takımı yapmaya hazırlanıyor. Başkanı ve Başkanı Recep Canıtez bir araya gelerek, kardeş kulüp protokolü imzaladı.

    Başkan Özkan, törene katılan Niğde Belediye Başkanı Rıfat Özkan ve AK Parti Niğde İl Başkanı Mahmut Peşin'e forması da hediye etti. Kongreye gidip şirketleşme kararı alacak kulübün ligde Niğde Anadolu FK adıyla mücadele edeceği öğrenildi. , anlaşma kapsamında Niğde'nin yaklaşık 2 milyon TL'lik borcunu ödemeyi kabul etti.

    Başkan Özkan, "İyi bir ortaklık olacak. Kadromuzda oynatamadığımız yetenekli gençleri Niğdespor'a yönlendireceğiz. Yapısal olarak Niğde bizim pilot takımımız görevini üstlenecek. Buradan Türk futbolunun yeni Cengizleri yetişecek" dedi.

    Niğde temsilcisinin 'yla organik bağı bulunmayacağı, aynı ligde mücadele edebileceği, şirketleşecek şubesinin başkanının Özkan olmayacağı bildirildi. En az 10 gencini Niğde ekibine yollayacak Altınordu, kulüpte teknik patron Yavuz İncedal'ın görevde kalmasına sıcak bakıyor. Kulübün tesisleri ve sahaları da yenilenip elden geçirilecek. Altınordu, daha önce de farklı kulüplerle pilot takım görüşmeleri yapmıştı.

    1. 12.5.2018 12:31
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