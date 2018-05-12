Başkan Özkan, törene katılan Niğde Belediye Başkanı Rıfat Özkan ve AK Parti Niğde İl Başkanı Mahmut Peşin'e Altınordu forması da hediye etti. Kongreye gidip şirketleşme kararı alacak kulübün ligde Niğde Anadolu FK adıyla mücadele edeceği öğrenildi. Seyit Mehmet Özkan, anlaşma kapsamında Niğde'nin yaklaşık 2 milyon TL'lik borcunu ödemeyi kabul etti.



Başkan Özkan, "İyi bir ortaklık olacak. Kadromuzda oynatamadığımız yetenekli gençleri Niğdespor'a yönlendireceğiz. Yapısal olarak Niğde bizim pilot takımımız görevini üstlenecek. Buradan Türk futbolunun yeni Cengizleri yetişecek" dedi.



Niğde temsilcisinin Altınordu'yla organik bağı bulunmayacağı, aynı ligde mücadele edebileceği, şirketleşecek futbol şubesinin başkanının Özkan olmayacağı bildirildi. En az 10 gencini Niğde ekibine yollayacak Altınordu, kulüpte teknik patron Yavuz İncedal'ın görevde kalmasına sıcak bakıyor. Kulübün tesisleri ve sahaları da yenilenip elden geçirilecek. Altınordu, daha önce de farklı kulüplerle pilot takım görüşmeleri yapmıştı.