Altınordu hareketli – Fotomaç – 12 Mayıs 2018
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    12 Mayıs 2018, Cumartesi
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    hareketli

    Altınordu hareketli
    SPOR Toto 1. Lig'de son 2 sezonda ilk 6'yı averajla kaçıran 'da iç transfer pazartesi günü başlayacak. Başkan 'a raporunu sunan 'nun kontratı bitecek futbolcularla masaya oturacağı öğrenildi. Ay sonu serbest kalacak Serkan, Uğur, Deniz, Berkay, Murat ve Mirkan'a yeni teklifler sunulacak.
    1. 12.5.2018
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