Altay temkinli davranıyor – Fotomaç – 12 Mayıs 2018
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    12 Mayıs 2018, Cumartesi
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    temkinli davranıyor

    Altay temkinli davranıyor
    SPOR Toto 1. Lig'e yükselen 'da sportif direktör Özden Töraydın, gelecek hafta Başkan Özgür Ekmekçioğlu'yla bir araya gelerek yeni sezon bütçesini belirleyeceklerini söyledi. Töraydın, "Anlaşacağımız teknik direktör, iç transferde kalacak ve gidecekler, dış bütçeye bağlı. Hedef konusunda şu an erken" bilgisini verdi.
    1. 12.5.2018
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