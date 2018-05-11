Play-off maçlarında 'VAR' sistemi kullanılacak
Spor Toto 1. Lig Play-off maçlarında Türkiye'de resmi olarak ilk kez online Video Yardımcı Hakem Teknolojisi (VAR) uygulanacak.
VAR uygulaması her uygulamada değil sadece 4 durumda devreye girecek. Sistemin devreye gireceği durumlar ise şöyle:
"Öncelikle gollerde kullanılabilecek. Golden önce golün geçersiz olması için bir ihlalin olup olmadığını bildirmek için uygulanacak. Penaltı ve penaltı değil kararlarında da sistem devreye girecek. Verilen veya verilmeyen bir penaltı kararında açık bir hata olup olmadığını belirlemek için sistem kullanılabilecek. Direkt kırmızı kartlarda da VAR sistemine başvurulabilecek. Verilen veya verilmeyen bir ihraç kararında açık bir hata olmadığı tespit edilecek. Yanlış oyuncuya kart gösterilmesi halindeki itirazda da VAR sisteminden faydalanılabilecek. Hakemin yanlış oyuncuya ihtar veya ihraç vermesi durumunda veya hangi oyuncunun cezalandırılmasının gerektiğini görebilmek için sistem devreye girecek."
- 11.5.2018 10:42
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Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu'ndan flaş Akhisarspor-Fenerbahçe paylaşımı: "Demek kimsenin kafası gözü yarılmayınca böyle oluyor"
Toplam 17
Yorum
kartal Aslında Fenerbahçe kupayı alabilir di. Ama Akhisar sahaya çıktı. Akhisar sahaya çıkmamış olsa kupayı alabilirdi ,evet alabilirdi ,yaaaa
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Mustafa Yumlu: "Fenerbahçe'den Allah razı olsun"
Toplam 11
Yorum
aziz yıldırım ne koymuş lafı be
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Mustafa Yumlu: "Fenerbahçe'den Allah razı olsun"
Toplam 11
Yorum
GÜVEN TAM TEBRİKLER EFSANE. İNŞALLAH HOCALIKTA DA EFSANE OLACAKSIN. İLKİ BU OLDU. BAŞARILARIN DAİM OLSUN, OLUR İNŞALLAH. GÜVEN TAM
Play-off maçlarında 'VAR' sistemi kullanılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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