Gazişehir Play-Off hazırlıklarını tamamladı
Spor Toto 1. Lig Play-Off yarı final ilk maçında Boluspor ile karşılaşacak olan Gazişehir Gaziantep, bu önemli müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.
?Gazişehir Gaziantep FK-Boluspor maçı bugün saat 21.00'de Gaziantep Kalyon Stadı'nda oynanacak.
- 11.5.2018 11:27
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Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu'ndan flaş Akhisarspor-Fenerbahçe paylaşımı: "Demek kimsenin kafası gözü yarılmayınca böyle oluyor"
Toplam 17
Yorum
kartal Aslında Fenerbahçe kupayı alabilir di. Ama Akhisar sahaya çıktı. Akhisar sahaya çıkmamış olsa kupayı alabilirdi ,evet alabilirdi ,yaaaa
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Mustafa Yumlu: "Fenerbahçe'den Allah razı olsun"
Toplam 11
Yorum
aziz yıldırım ne koymuş lafı be
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Mustafa Yumlu: "Fenerbahçe'den Allah razı olsun"
Toplam 11
Yorum
GÜVEN TAM TEBRİKLER EFSANE. İNŞALLAH HOCALIKTA DA EFSANE OLACAKSIN. İLKİ BU OLDU. BAŞARILARIN DAİM OLSUN, OLUR İNŞALLAH. GÜVEN TAM
Gazişehir Play-Off hazırlıklarını tamamladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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