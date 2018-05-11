Gazişehir Play-Off hazırlıklarını tamamladı – Fotomaç – 11 Mayıs 2018
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    11 Mayıs 2018, Cuma
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    Gazişehir Play-Off hazırlıklarını tamamladı

    Gazişehir Play-Off hazırlıklarını tamamladı

    1. Lig Play-Off yarı final ilk maçında ile karşılaşacak olan Gazişehir , bu önemli müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

    Gazişehir tesislerinde yapılan antrenman ısınma hareketleri ve 5'e 2 pas çalışmasıyla başlarken son bölümde maça yönelik taktik varyasyonlar gerçekleştirildi. Teknik Direktör Erkan Sözeri yönetiminde yaklaşık 1 saat 40 dakika süren antrenman sırasında futbolcuların neşeli hali dikkat çekti. Bu antrenmanla birlikte hazırlıklarını tamamlayan Kırmızı-Siyahlılar maç saatini beklemeye başladı.

    ?Gazişehir FK- maçı bugün saat 21.00'de Gaziantep Kalyon Stadı'nda oynanacak.
    1. 11.5.2018 11:27
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