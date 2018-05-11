Gazişehir Gaziantep, Boluspor'u 90'da Webo'yla yıktı! – Fotomaç – 11 Mayıs 2018
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    11 Mayıs 2018, Cuma
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    Gazişehir , 'u 90'da Webo'yla yıktı!

    Gazişehir Gaziantep, Boluspor'u 90'da Webo'yla yıktı!

    1. Lig play-off yarı final ilk maçında Gazişehir sahasında 'u konuk etti.

    Stadyumu'nda oynanan ve Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) uygulanan maçı 1-0 kazandı.

    Maçtaki tek gol 90'ıncı dakikada Webo'dan geldi.

    Karşılaşmanın rövanşı 15 Mayıs Salı günü Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak.

    Gazişehir Gaziantep - maçı canlı anlatım için tıklayın

    1. 11.5.2018 19:09
    2. Güncelleme: 11.5.2018 23:04
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