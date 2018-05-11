Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Gazişehir Gaziantep sahasında Boluspor'u konuk etti.
Gaziantep Stadyumu'nda oynanan ve Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) uygulanan maçı Gazişehir Gaziantep 1-0 kazandı.
Maçtaki tek gol 90'ıncı dakikada Webo'dan geldi.
Karşılaşmanın rövanşı 15 Mayıs Salı günü Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak.Gazişehir Gaziantep - Boluspor maçı canlı anlatım için tıklayın
- 11.5.2018 19:09
- Güncelleme: 11.5.2018 23:04
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Tolgay Ali Arslan'dan kupa göndermesi! Fenerbahçe...
Toplam 37
Yorum
Söz Bir.... İLAHİ ADALET, İLAHİ ADALET, İLAHİ ADALET.... TEBRİK EDİYORUM TM .AKHİSARI, ALIN TERİYLE KUPALARINI ALDILAR.. HAYIRLI OLSUN....
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Beşiktaş'ta kombineler satışa çıkıyor
Toplam 1
Yorum
mokokoooo kombine alınnnnnnn
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Felipe Melo'dan Fenerbahçelileri kızdıracak paylaşım
Toplam 27
Yorum
fb'li Dünyanın öbür ucuna kadar gitmiş hala fenerbahçe. Ne acıymış arkadaş bitmek bilmiyor.
Gazişehir Gaziantep, Boluspor'u 90'da Webo'yla yıktı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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