Gazişehir Gaziantep-Boluspor (CANLI) – Fotomaç – 11 Mayıs 2018
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    11 Mayıs 2018, Cuma
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    Gazişehir - (CANLI)

    Gazişehir Gaziantep-Boluspor (CANLI)

    1. Lig play-off yarı final ilk maçında Gazişehir  ile  karşı karşıya geliyor. Peki bu zorlu karşılaşma ne zaman, nerede, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak? İşte detaylar...

    11 Mayıs Cuma günü Stadyumu'nda oynanacak - maçı saat 21.00'da başlayacak.

    Gazişehir Gaziantep - Boluspor maçı hangi kanalda?

    Gazişehir Gaziantep - Boluspor maçı beIN Sports MAX 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

    Gazişehir Gaziantep - Boluspor maçının rövanşı ise 15 Mayıs Salı günü oynanacak.

    Gazişehir Gaziantep - Boluspor maçı canlı anlatım için tıklayın

    1. 11.5.2018 19:09
    2. Güncelleme: 11.5.2018 19:27
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