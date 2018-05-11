Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Gazişehir Gaziantep ile Boluspor karşı karşıya geliyor. Peki bu zorlu karşılaşma ne zaman, nerede, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak? İşte detaylar...
11 Mayıs Cuma günü Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak Gazişehir Gaziantep - Boluspor maçı saat 21.00'da başlayacak.
Gazişehir Gaziantep - Boluspor maçı hangi kanalda?
Gazişehir Gaziantep - Boluspor maçı beIN Sports MAX 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Gazişehir Gaziantep - Boluspor maçının rövanşı ise 15 Mayıs Salı günü oynanacak.Gazişehir Gaziantep - Boluspor maçı canlı anlatım için tıklayın
- 11.5.2018 19:09
- Güncelleme: 11.5.2018 19:27
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Tolgay Ali Arslan'dan kupa göndermesi! Fenerbahçe...
Toplam 37
Yorum
Söz Bir.... İLAHİ ADALET, İLAHİ ADALET, İLAHİ ADALET.... TEBRİK EDİYORUM TM .AKHİSARI, ALIN TERİYLE KUPALARINI ALDILAR.. HAYIRLI OLSUN....
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Beşiktaş'ta kombineler satışa çıkıyor
Toplam 1
Yorum
mokokoooo kombine alınnnnnnn
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Felipe Melo'dan Fenerbahçelileri kızdıracak paylaşım
Toplam 27
Yorum
fb'li Dünyanın öbür ucuna kadar gitmiş hala fenerbahçe. Ne acıymış arkadaş bitmek bilmiyor.
Gazişehir Gaziantep-Boluspor (CANLI) haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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