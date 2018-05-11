Denizlispor'da iki futbolcuya kanca
Spor Toto 1'inci Lig'de kümede kalmayı başaran Denizlispor'da forvet Mehmet Akyüz ve Fas asıllı Hollandalı orta saha oyuncusu Ismail Aissati'ye pek çok kulübün talip olduğu öğrenildi.
Devre arasında Denizlispor'a transfer olan iki futbolcudan Mehmet Akyüz'ün sözleşmesi 1 yıl daha sürüyor. Altay ve Yeni Malatyaspor'un ilgilendiği Aissati ise ay sonunda serbest kalacak.
Öte yandan başkan Mustafa Üstek'in kongre kararı alarak görevi bırakmaya hazırlandığı Denizlispor'da göreve gelecek yeni yönetim transfer döneminde zorlanacak.
- 11.5.2018 12:14
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Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe ile ilgili olay paylaşım
Toplam 15
Yorum
ÇOK ÇOK NET. BU FENERİN TEK MAÇLIKTA OLSA BAŞINDA YILMAZ VURAL OLSAYDI KUPA FENERİNDİ.
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Trabzonspor gelecek sezonda Avrupa'da yok
Toplam 3
Yorum
TS61 Tebrikler Akhisar milyon euro para vereceğine yüreğiyle ruhuyla oynayacak adamlar lazım bursada gençleri görelim 5. olsan ne olacak artık
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Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe ile ilgili olay paylaşım
Toplam 15
Yorum
THE END EGE MUTLU EGE GURURLU..İSTANBUL KAYBETTİ.
Denizlispor'da iki futbolcuya kanca haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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