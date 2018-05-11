Denizlispor'da iki futbolcuya kanca – Fotomaç – 11 Mayıs 2018
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    11 Mayıs 2018, Cuma
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    'da iki futbolcuya kanca

    Denizlispor'da iki futbolcuya kanca

    1'inci Lig'de kümede kalmayı başaran 'da forvet ve Fas asıllı Hollandalı orta saha oyuncusu Ismail Aissati'ye pek çok kulübün talip olduğu öğrenildi.

    Devre arasında 'a olan iki futbolcudan 'ün sözleşmesi 1 yıl daha sürüyor. Altay ve 'un ilgilendiği Aissati ise ay sonunda serbest kalacak.

    Öte yandan başkan Mustafa Üstek'in kongre kararı alarak görevi bırakmaya hazırlandığı Denizlispor'da göreve gelecek yeni yönetim transfer döneminde zorlanacak.

    1. 11.5.2018 12:14
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