BB Erzurumspor- Ümraniyespor maçında VAR ilk kez kullanıldı
Spor Toto 1.Lig Play-off yarı finalinde BB Erzurumspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geliyor. Maçın hakemi Arda Kardeşler, VAR uygulaması sonucunda BŞB Erzurumspor lehine penaltı kararı verdi
Mert Nobre, BB Erzurumspor'un 65. dakikada VAR uygulaması sonucu kazandığı penaltıyı gole çevirdi ve takımını 3-2 öne geçirdi.
Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır...
*İşte penaltı pozisyonu.
- 11.5.2018 20:34
- Güncelleme: 11.5.2018 21:01
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Tolgay Ali Arslan'dan kupa göndermesi! Fenerbahçe...
Toplam 37
Yorum
Söz Bir.... İLAHİ ADALET, İLAHİ ADALET, İLAHİ ADALET.... TEBRİK EDİYORUM TM .AKHİSARI, ALIN TERİYLE KUPALARINI ALDILAR.. HAYIRLI OLSUN....
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Toplam 1
Yorum
mokokoooo kombine alınnnnnnn
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Felipe Melo'dan Fenerbahçelileri kızdıracak paylaşım
Toplam 27
Yorum
fb'li Dünyanın öbür ucuna kadar gitmiş hala fenerbahçe. Ne acıymış arkadaş bitmek bilmiyor.
BB Erzurumspor- Ümraniyespor maçında VAR ilk kez kullanıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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