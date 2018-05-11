BB Erzurumspor- Ümraniyespor maçında VAR ilk kez kullanıldı – Fotomaç – 11 Mayıs 2018
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    11 Mayıs 2018, Cuma
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    BB Erzurumspor- Ümraniyespor maçında VAR ilk kez kullanıldı

    BB Erzurumspor- Ümraniyespor maçında VAR ilk kez kullanıldı

    Spor Toto 1.Lig Play-off yarı finalinde BB Erzurumspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geliyor. Maçın hakemi Arda Kardeşler, VAR uygulaması sonucunda BŞB Erzurumspor lehine penaltı kararı verdi

    , BB Erzurumspor'un 65. dakikada VAR uygulaması sonucu kazandığı penaltıyı gole çevirdi ve takımını 3-2 öne geçirdi.

    Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır...




    *İşte penaltı pozisyonu.

    1. 11.5.2018 20:34
    2. Güncelleme: 11.5.2018 21:01
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