Altınordu gaza basacak – Fotomaç – 11 Mayıs 2018
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    11 Mayıs 2018, Cuma
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    gaza basacak

    Altınordu gaza basacak

    1'inci Lig'de son 2 sezonda ilk 6'yı averajla kaçıran 'da iç görüşmelere pazartesi günü başlayacak.

    Yurtdışından dönen başkan 'la bir araya gelerek raporunu sunan teknik direktör 'nun sözleşmesi sona erecek futbolcularla masaya oturacağı öğrenildi. Demir Grup Sivasspor'la anlaşan Erdoğan'la vedalaşan 'da Hüseyin Eroğlu, ay sonunda serbest kalacak Serkan, Uğur, Deniz, Berkay, Murat ve Mirkan'a yeni teklifler sunacak.

    Kırmızı-lacivertliler daha sonra dış çalışmalarına start verecek. Denizlispor'dan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Hüseyin Atakan Üner ve 23 yaşındaki gurbetçi orta saha oyuncusu Muhammed Mert'le ilgilenen Altınordu, kadrosuna toplam 3 gurbetçi futbolcu katmayı planlıyor.
    Öte yandan temsilcisinin 2'nci Lig ekibi Niğde Belediyespor'u pilot takım olarak olmak istediği ve Niğde ekibine 2.1 milyon TL teklif ettiği iddia edildi. Altınordu, genç futbolcularının tecrübe kazanması için bu projeyi hayata geçirecek.

    1. 11.5.2018 14:38
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