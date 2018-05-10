Gazişehir-Boluspor maçının hakemi belli oldu – Fotomaç – 10 Mayıs 2018
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    10 Mayıs 2018, Perşembe
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    Gazişehir-Boluspor maçının hakemi belli oldu

    Gazişehir-Boluspor maçının hakemi belli oldu

    1. Lig'de oynanacak olan Gazişehir FK-Boluspor play-off yarı final ilk maçının hakemi belli oldu. Cuma günü saat 21.00'de Gaziantep Kalyon Stadından oynanacak kritik karşılaşmayı yönetecek.

    'ndan yapılan açıklamada maçın orta hakeminin yardımcılarının ise ve Süleyman Özay olduğu belirtilirken, 'ın da dördüncü hakem olarak saha kenarında olacağı açıklandı.
    1. 10.5.2018 09:55
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