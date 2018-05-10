Gaziantep Basketbol kendini ateşe attı – Fotomaç – 10 Mayıs 2018
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    10 Mayıs 2018, Perşembe
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    kendini ateşe attı

    Gaziantep Basketbol kendini ateşe attı

    Tahincioğlu Süper Ligi 29. hafta maçında 'e konuk olan Basketbol ilk iki periyodunu önde götürdüğü maçı 94-87 kaybetti. Kümede kalma mücadelesi veren kırmızı-siyahlılar bu mağlubiyetle kendini ateşe attı.

    Maça iyi başlayan ve ilk periyodu 29-22, ilk yarıyı da 53-47 önde kapatan , üçüncü periyottan itibaren kontrolü 'e kaptırarak bu önemli maçı 94-87'lik skorla mağlup bitirdi. Bu sonuçla 20. mağlubiyetini alan Gaziantep ekibi, 38 puanda kalarak tüm ümitlerini son haftaya bıraktı. Ligin son maçında 'ya konuk olacak olan kırmızı-siyahlılar lige tutunmak için bu maçı mutlak suretle kazanmak zorunda. Bu önemli maçı kazanması halinde ligde kalmayı garantileyecek olan Gaziantep Basketbol, tamamen bu maça odaklandı.
    1. 10.5.2018 14:22
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