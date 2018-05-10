24 saat aralıksız yüzecekler
Adapazarı Belediyesi 11 Mayıs Cuma günü düzenleyeceği “24 Saat Yüzen Şehir” etkinliğiyle yeni bir ilke imza atmaya hazırlanıyor.
11 Mayıs saat 14.00'te başlayacak olan "24 Saat Yüzen Şehir" etkinliği ertesi gün 12 Mayıs saat 14.00'te sona erecek. Bu süreç içersinde kayıt yaptıran erkek yüzücüler belirli aralıklarla 24 saat boyunca yüzecek.
- 10.5.2018 14:16
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Egeli FB li Akhisar basindaki kim hocasina takim arkadaslarina karsi macimi alacakti güldürmeyin iki macida danisikli dövüsle maci verdiler kimi kandir
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Aykut Kocaman'dan Fatih Terim'e gönderme!
Toplam 31
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Egeli FB li F.terim 4 yil smpyn oldugunda derwalin kurdugu suan takiminda tudor kurdugu milli de piontekin kurdugu düzen vardi bunlar meyvelerini toplad
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