1. Lig'de 4 takım teknik direktör değiştirmedi

spor Toto 1. Lig'de 2017-2018 sezonunda 18 takımdan 14'ü teknik direktör değişikliği yaparken Altınordu'da Hüseyin Eroğlu, İstanbulspor'da Yalçın Koşukavak, MKE Ankaragücü'nde İsmail Kartal ve Ümraniyespor'da Bayram Bektaş 34 hafta boyunca takımlarının başında kaldı.

Normal sezonun tamamlandığı Spor Toto 1. Lig'de 4 takım teknik adam konusunda istikrarlı olurken diğer 14 takımda ise birden fazla teknik adam değişikliğine gidildi.

Küme düşen Samsunspor, Grandmedical Manisaspor ve Gaziantepspor'daki teknik adam değişikliğinin fazlalığı da dikkati çekti.

KARTAL İKİNCİ KEZ SÜPER LİG SEVİNCİ YAŞADI

Ligde şampiyonluğa ulaşan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İbrahim Üzülmez, bu başarıyı ilk kez yakaladı. Daha önce 2004-2005'te Sivasspor'u Süper Lig'e taşıyan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal ise ikinci kez Süper Lig sevinci yaşadı.

İKİ TAKIMDA BİRDEN GÖREV YAPANLAR

Ligde 7 isim iki takımda birden görev yaptı.

Sezona Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da başlayan Osman Özköylü daha sonra Adanaspor'u da çalıştırdı. Son olarak Balıkesirspor Baltok'ta görev yapan Giray Bulak sezona Adana Demirspor'da başlamıştı.

Boluspor'u play-off'a taşıyan Sait Karafırtınalar daha önce Grandmedical Manisaspor'da, Eskişehirspor'u ligde tutan Yılmaz Vural da daha önce Akın Çorap Giresunspor'u da çalıştırdı. Hüseyin Kalpar hem Gazişehir Gaziantep'te hem Tetiş Yapı Elazığspor'da, Mehmet Altıparmak hem Tetiş Yapı Elazığspor'da hem Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da, Fatih Tekke hem Grandmedical Manisaspor'da hem de Denizlispor'da görev aldı.

Sezona Akın Çorap Giresunspor'da başlayan teknik direktör Metin Diyadin 20. haftanın ardından görevinden ayrılmasına rağmen son 10 haftada tekrar takımın başına döndü.

HÜSEYİN EROĞLU

Altınordu'da 2012-2013 sezonundan bu yana görev yapan Hüseyin Eroğlu, üst üste 6. sezonunu tamamladı. İzmir temsilcisini TFF 3. Lig'de 1. Lig'e kadar taşıyan Eroğlu, geçen sezon olduğu gibi bu yıl da play-off'u averajla kaçırdı.

GÖREV YAPANLAR

Spor Toto 1. Lig'de 2017-2018 sezonunda takımlarda görev yapan isimler şöyle:

Adanaspor: Kemal Kılıç (14), Eyüp Arın (1), Osman Özköylü (10), Eyüp Arın (9)?

Adana Demirspor: Giray Bulak (10), Gürcan Aday (3), Timuçin Bayazit (7), Mustafa Uğur (14)

Akın Çorap Giresunspor: Metin Diyadin (20), Yılmaz Vural (3), Hakan Kurt (1), Metin Diyadin (10)?

Altınordu: Hüseyin Eroğlu (34)

Balıkesirspor Baltok: Can Cangök (17), Giray Bulak (17)

Boluspor: Fuat Çapa (9), Sait Karafırtınalar (25)?

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Osman Özköylü (11), Mehmet Altıparmak (23)

Çaykur Rizespor: Hikmet Karaman (7), İbrahim Üzülmez (27)

Denizlispor: Yusuf Şimşek (6), Reha Erginer (14), Bülent Ertuğrul (1), Fatih Tekke (13)

Eskişehirspor: Sergen Yalçın (6), Yücel İldiz (23), Yılmaz Vural (5)

Gaziantepspor: Bünyamin Süral (8), Ali Haydar Bozdağ (2), Faik Demir (7), Oktay Derelioğlu (10)?, Faik Demir (7)

Gazişehir Gaziantep: Hüseyin Kalpar (7), Erkan Sözeri (27)

Grandmedical Manisaspor: Sait Karafırtınalar (7), Fatih Tekke (10), Taner Taşkın (9), Aytekin Viduşlu (2), Ünal Taşçı (6)

İstanbulspor: Yalçın Koşukavak (34)

MKE Ankaragücü: İsmail Kartal (34)

Samsunspor: Alpay Özalan (6), Besim Durmuş (1), Engin İpekoğlu (17), Besim Durmuş (10)

Tetiş Yapı Elazığspor: Mehmet Altıparmak (10), Muammer Sürmeli (1), Hüseyin Kalpar (19), Muammer Sürmeli (4)

Ümraniyespor: Bayram Bektaş (34)