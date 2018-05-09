Spor Toto 1. Lig'de gol raporu
Spor Toto 1. Lig'de 2017-2018 sezonunda 68 gol atan Çaykur Rizespor, en golcü takım olurken bu gollerin 20'sine imza atan Samudio, ligin en fazla fileleri havalandıran ismi oldu.
Ligde 306 müsabakada 869 gol atılırken, maç başına gol ortalaması 2,84, hafta başına düşen gol sayısı da 25,6 olarak gerçekleşti. Çaykur Rizespor, attığı 68 golle en golcü takımı unvanını aldı. Gaziantepspor ise 18 golle en az gol atan ekip olarak dikkati çekti.
Çaykur Rizespor'u 63 golle Eskişehirspor ve 57 golle Gazişehir Gaziantep izledi. Çaykur Rizespor'dan Braian Samudio 20 golle krallığı yarışında ilk sırayı alırken, bu futbolcuyu 16'şar golle Altınordu'dan Kerim Avcı, Denizlispor'dan Mehmet Akyüz ve Boluspor'dan Rydell Poepon takip etti.
GOLLERİN DAĞILIMI
Ligdeki 869 golün 492'sini ev sahibi ekipler, 377'sini deplasman takımları attı. Gollerin 616'sı ayakla, 150'si kafayla, 81'i penaltıdan atılırken, futbolcular 22 kez topu kendi ağlarına gönderdi. Takımlar müsabakalarında ilk 45 dakikalık bölümde 343, ikinci yarılarda ise 526 gol kaydetti.
Toplam 103 penaltı kararının verildiği ligde, bunların 81'i gol oldu. Tetiş Yapı Elazığspor ve Ümraniyespor'un penaltıdan 8'er golü bulunuyor. Gaziantepspor ise penaltı atışından gol atamadı.
İstanbulspor 3, Adana Demirspor, Akın Çorap Giresunspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Grandmedical Manisaspor, Tetiş Yapı Elazığspor, Ümraniyespor 2, Adanaspor, Altınordu, Boluspor, Denizlispor, Eskişehirspor, Gaziantepspor, Samsunspor birer penaltı atışından yararlanamadı.
KALEYİ ŞAŞIRANLAR
Toplam 10 takımdan 20 oyuncunun kendi kalesine gol atma şanssızlığı yaşadığı ligde, Gazişehir Gaziantep 6, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gaziantepspor, Grandmedical Manisaspor 3, Ümraniyespor 2, Altınordu, Balıkesirspor Baltok, Çaykur Rizespor, Denizlispor, Tetiş Yapı Elazığsporlu oyuncular birer kez meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi.
Gazişehir Gaziantep'ten Sinan Osmanoğlu ve Ümraniyesporlu Appindangoye ikişer kez kendi filelerini havalandırdı.
GOL RAPORU
Spor Toto 1. Lig'de takımların gol dağılımları şöyle:
|Takımlar
|Gol
|Ayak
|Kafa
|Penaltı
|Rakip
|Adana Demirspor
|44
|30
|12
|2
|0
|Adanaspor
|41
|34
|3
|4
|0
|Akın Çorap Giresunspor
|50
|33
|13
|4
|0
|Altınordu
|55
|46
|4
|4
|1
|Balıkesirspor Baltok
|56
|40
|8
|7
|1
|Boluspor
|53
|46
|5
|2
|0
|Büyükşehir Belediye Erzurumspor
|56
|41
|8
|4
|3
|Çaykur Rizespor
|68
|53
|7
|7
|1
|Denizlispor
|43
|27
|10
|5
|1
|Tetiş Yapı Elazığspor
|53
|33
|11
|8
|1
|Eskişehirspor
|63
|52
|6
|5
|0
|Gaziantepspor
|18
|15
|0
|0
|3
|Gazişehir Gaziantep
|57
|29
|15
|7
|6
|Grandmedical Manisaspor
|31
|23
|4
|1
|3
|İstanbulspor
|45
|33
|8
|4
|0
|MKE Ankaragücü
|55
|29
|22
|4
|0
|Samsunspor
|32
|18
|9
|5
|0
|Ümraniyespor
|49
|34
|5
|8
|2
|TOPLAM
|869
|616
|150
|81
|22
- 9.5.2018 11:25
-
İki Polonyalı yetenek Galatasaray’a
Toplam 2
Yorum
aslan tabi gidipte 5 milyona alma en fazla 300 500 bin ver
-
İki Polonyalı yetenek Galatasaray’a
Toplam 2
Yorum
aslan ucuza al ver kiraya süperlig takımlarına pişir sonra takıma kazandır
-
Galatasaray Ahmet Musa'yı kiralıyor!
Toplam 1
Yorum
10ur İyi bir forvet şart. Gomis, ŞL de başımızı ağrıtır. çok kaçırıyor ve her hamlesiyle bilinen bir topçu. Eren desen zaten yok ve hiç olmadı..
Spor Toto 1. Lig'de gol raporu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.