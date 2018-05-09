Spor Toto 1. Lig play-off maçlarında VAR (Video Yardımcı Hakem) sistemi uygulanacak
FIFA'nın Rusya'daki 2018 Dünya Kupası'nda kullanacağı Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi, online olarak Türkiye'de resmi bir maçta ilk defa Spor Toto 1. Lig Play-Off müsabakalarında uygulanacak.
TFF, Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi'nin, online olarak Türkiye'de resmi bir müsabakada ilk defa Spor Toto 1. Lig play-off maçlarında uygulanacağını açıkladı
TÜRKİYE'DE VAR DEVREYE GİRİYOR
İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi'nin, online olarak Türkiye'de resmi bir karşılaşmada ilk defa Spor Toto 1. Lig play-off maçlarında uygulanacağını açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamada, bu sezon çevrim dışı ve çevrim içi olarak test uygulamaları gerçekleştirilen VAR'ın hayata geçmesi için Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun 1. Lig play-off maçları öncesinde statü değişikliğine gittiği belirtildi.
Alınan kararla Spor Toto 1. Lig'de play-off maçlarının tamamında VAR sistemi online olarak ilk kez kullanılacak ve bu da Türk futbol tarihinde bir ilk olacak.
Bu sistemin uygulanması için play-off'ta yer alacak Boluspor, Ümraniyespor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Gazişehir Gaziantep'in yetkilileriyle de mutabakata varıldığı kaydedildi.
VAR sisteminin uygulanacağı müsabakalar:
VAR sistemi nasıl uygulanacak?
"Minimum müdahale maksimum fayda" sloganı ile hayata geçirilen Video Yardımcı Hakem Sistemi'nin (VAR) online uygulamasında yayıncı kuruluşun tüm kamera görüntüleri VAR aracına aktarılacak. VAR aracında Video Yardım Hakemi ile birlikte Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) görev yapacak. Müsabaka hakemi ile VAR arasında doğrudan iletişim kurulacak.
Sisteme göre ya müsabaka hakemi VAR'a 'TV ekran işareti yaparak' bir inceleme isteyecek veya VAR hakemi, maçın hakemine pozisyonun izlenmesi için tavsiyede bulunacak. İkinci adımda VAR hakemi pozisyonu videodan izleyip hakeme tavsiyede bulunacak. Üçüncü adımda müsabaka hakemi ya sahanın kenarında bulunan ekrandan videoyu izleyerek ya da VAR'ın verdiği bilgiyi kabul ederek uygun kararını verecek. Uygulama gereğince her zaman son kararı müsabaka hakemi verecek. İlk karar sadece çok açık şekilde yanlış ise değiştirilecek.
Hangi pozisyonlarda VAR devreye girecek?
Maçın seyrini değiştiren bariz hatalar için video yardımı almayı amaçlayan Video Yardımcı Hakem Sistemi, yalnızca hakem bir karar verdikten sonra veya ciddi bir olayın gözden kaçması durumunda kullanılacak.
VAR uygulaması sadece 4 kategorideki olaylarla sınırlı olacak:
1-Goller: Golden önce golün geçersiz olması için bir ihlalin olup olmadığını bildirmek.
2-Penaltı ve penaltı değil kararları: Verilen veya verilmeyen bir penaltı kararında açık bir hata olmadığını bildirmek.
3-Direkt kırmızı kartlar (2. İhtarlar hariç): Verilen veya verilmeyen bir ihraç kararında açık bir hata olmadığını bildirmek.
4-Yanlış oyuncuya kart gösterilmesi: Hakemin yanlış oyuncuya ihtar veya ihraç vermesi durumunda veya hangi oyuncunun cezalandırılmasının gerektiğini bildirmek.
İhlallerde nasıl bir uygulama yapılacak?
VAR uygulaması esnasında hakemin kararına etki etmeye yönelik davranışlara da müsamaha gösterilmeyecek. Müsabaka hakeminin saha kenarında bulunacak monitörden inceleme yaparken, bu alana girip hakeme müdahale eden futbolcu ihtar alacak. Yine bu alana giren takım görevlileri oyun alanı dışına çıkarılacak. Oyun esnasında VAR incelemesi isteyen oyuncu ihtar alırken takım görevlisi de oyun alanı dışına çıkarılacak.
- 8.5.2018 19:39
- Güncelleme: 9.5.2018 02:09
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Brezilya'nın efsanevi ismi Dunga, Rıza Çalımbay'ın yerine geliyor
Toplam 5
Yorum
FENASİ SÖĞÜT FUTBOLCU İKEN EFSANE İDİ,HATIRLAMIYORUM AMA ,ÇALIŞTIRDIĞI TAKIM DAN RESMEN KOVULDU,TRABZON SPOR HAYATININ HATASINI YAPAR,GÖREVİNE SON VERİLD
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Trabzonspor'lu futbolcular imza gününe katıldı
Toplam 1
Yorum
ne gerek vardı? kasımpaşa maçı hazırlıklarına da başlamışlardı ya, bu defa hazırlanmasalar da olur.
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Belhanda'yı geride bıraktı
Toplam 2
Yorum
gsli kumasi saglam, sezon basi dedim en iyi oyuncumuz feghouli
Spor Toto 1. Lig play-off maçlarında VAR (Video Yardımcı Hakem) sistemi uygulanacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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