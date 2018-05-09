VAR sistemi nasıl uygulanacak?

"Minimum müdahale maksimum fayda" sloganı ile hayata geçirilen Video Yardımcı Hakem Sistemi'nin (VAR) online uygulamasında yayıncı kuruluşun tüm kamera görüntüleri VAR aracına aktarılacak. VAR aracında Video Yardım Hakemi ile birlikte Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) görev yapacak. Müsabaka hakemi ile VAR arasında doğrudan iletişim kurulacak.

Sisteme göre ya müsabaka hakemi VAR'a 'TV ekran işareti yaparak' bir inceleme isteyecek veya VAR hakemi, maçın hakemine pozisyonun izlenmesi için tavsiyede bulunacak. İkinci adımda VAR hakemi pozisyonu videodan izleyip hakeme tavsiyede bulunacak. Üçüncü adımda müsabaka hakemi ya sahanın kenarında bulunan ekrandan videoyu izleyerek ya da VAR'ın verdiği bilgiyi kabul ederek uygun kararını verecek. Uygulama gereğince her zaman son kararı müsabaka hakemi verecek. İlk karar sadece çok açık şekilde yanlış ise değiştirilecek.

Hangi pozisyonlarda VAR devreye girecek?

Maçın seyrini değiştiren bariz hatalar için video yardımı almayı amaçlayan Video Yardımcı Hakem Sistemi, yalnızca hakem bir karar verdikten sonra veya ciddi bir olayın gözden kaçması durumunda kullanılacak.

VAR uygulaması sadece 4 kategorideki olaylarla sınırlı olacak:

1-Goller: Golden önce golün geçersiz olması için bir ihlalin olup olmadığını bildirmek.

2-Penaltı ve penaltı değil kararları: Verilen veya verilmeyen bir penaltı kararında açık bir hata olmadığını bildirmek.

3-Direkt kırmızı kartlar (2. İhtarlar hariç): Verilen veya verilmeyen bir ihraç kararında açık bir hata olmadığını bildirmek.

4-Yanlış oyuncuya kart gösterilmesi: Hakemin yanlış oyuncuya ihtar veya ihraç vermesi durumunda veya hangi oyuncunun cezalandırılmasının gerektiğini bildirmek.

İhlallerde nasıl bir uygulama yapılacak?

VAR uygulaması esnasında hakemin kararına etki etmeye yönelik davranışlara da müsamaha gösterilmeyecek. Müsabaka hakeminin saha kenarında bulunacak monitörden inceleme yaparken, bu alana girip hakeme müdahale eden futbolcu ihtar alacak. Yine bu alana giren takım görevlileri oyun alanı dışına çıkarılacak. Oyun esnasında VAR incelemesi isteyen oyuncu ihtar alırken takım görevlisi de oyun alanı dışına çıkarılacak.