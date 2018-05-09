Gazişehir Gaziantep avantaj peşinde

Sözeri yaptığı açıklamada, cuma günü kulüp tarihinin en önemli maçlarından birisine çıkacaklarını söyledi. Takım olarak sezon başında Gaziantep'i yeniden Süper Lig'e yükseltebilme adına misyon üstlendiklerini ifade eden Sözeri, bu misyon için önemli bir 90 dakikanın kendilerini beklediğini vurguladı.

Sözeri, Boluspor'un önemli ve güçlü takımlardan birisi olduğunu belirterek, "Rakibimiz Boluspor da güçlü bir takım. Zaten ikinci yarının iki flaş takımı varsa birisi biziz, diğeri ise Boluspor'dur. O yüzden iki taraf için de kolay olmayacak maç." dedi.

Her şeye rağmen galibiyete ulaşabilmek adına ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacaklarını anlatan Sözeri, "Futbolun doğrularını yaparak, çok isteyerek ilk maçtan avantajlı bir skorla ayrılmak istiyoruz. Biz tüm ağırlığımızı sahaya yansıtıp final kapısını aralamak istiyoruz. Taraftarımızın da bu maçta stadı doldurup gücümüze güç katacaklarına inanıyorum." ifadelerini kullandı.