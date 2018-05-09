Denizlispor'da tehlike çanları – Fotomaç – 09 Mayıs 2018
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    09 Mayıs 2018, Çarşamba
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    'da tehlike çanları

    Denizlispor'da tehlike çanları
    1. Lig'de kalmayı başaran Denizlispor'da buruk bir sevinç yaşanıyor. Fatih Tekke'nin, maçı sonrasındaki istifa sinyali sıcaklığını korurken; kulüp başkanı Mustafa Üstek'in de görevi bırakma kararı aldığı öğrenildi.
    1. 9.5.2018
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