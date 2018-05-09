B.B. Erzurumspor, Ümraniyespor maçına odaklandı
Spor Toto 1. Lig’de Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Cuma günü play-off yarı finalinin ilk maçını 11 Mayıs Cuma günü Kazım Karabekir Stadyumu’nda konuk edeceği Ümraniye spor maçının hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Teknik Direktör Altıparmak, “Taraftarlarımızın desteği çok önemli” dedi.
Play-off'larda karşılaşacakları rakiplerin de kazanma mücadelesi vereceklerine değinen Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, "Büyükşehir Belediye Erzurumspor olarak en iyi futbol oynayan takımız. Rakip gözetmiyoruz. Şu gelsin bu gelsin diye bir düşüncemiz de yok. Hayırlısı neyse o olsun. Bütün maçları kazanıp, Süper Lige çıkmak istiyoruz. Bu başarıda büyük pay sahibi olan taraftarlarımızı Cuma günü oynayacağımız Ümraniyespor maçında taraftarlarımızın desteğini bekliyoruz. " değerlendirmesinde bulundu.
- 9.5.2018 10:29
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Galatasaray Ahmet Musa'yı kiralıyor!
Toplam 1
Yorum
10ur İyi bir forvet şart. Gomis, ŞL de başımızı ağrıtır. çok kaçırıyor ve her hamlesiyle bilinen bir topçu. Eren desen zaten yok ve hiç olmadı..
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Novak,: "Ağır bir kayıp oldu"
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Mesela deduk Adamdan şikayet edip duruyorsunuz mevkisinde beklentileri karşılamıyor diye. Kendini gösterdi işte, madem forvet olarak oynatın.
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Rodrigues'e son talip Lazio!
Toplam 2
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kaya Ne 15i en az 25 miyon euro isteyin alan olmazsa bir yıl daha kalsın şampiyonlar liginde başarılı olursa zaten 30 eder.
B.B. Erzurumspor, Ümraniyespor maçına odaklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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