B.B. Erzurumspor, Ümraniyespor maçına odaklandı – Fotomaç – 09 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Mayıs 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    B.B. Erzurumspor, Ümraniyespor maçına odaklandı

    B.B. Erzurumspor, Ümraniyespor maçına odaklandı

    Spor Toto 1. Lig’de , Cuma günü play-off yarı finalinin ilk maçını 11 Mayıs Cuma günü Stadyumu’nda konuk edeceği Ümraniye spor maçının hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Teknik Direktör Altıparmak, “Taraftarlarımızın desteği çok önemli” dedi.

    Staydumu'nda bugün düz koşu, 5-2 dar alanda top kapma, taktiksel ağırlıklı çift kale maç yaparak hazırlanan mavi-beyazlı oyuncuların idmanı 2,5 saat sürdü.

    Play-off'larda karşılaşacakları rakiplerin de kazanma mücadelesi vereceklerine değinen Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, " olarak en iyi futbol oynayan takımız. Rakip gözetmiyoruz. Şu gelsin bu gelsin diye bir düşüncemiz de yok. Hayırlısı neyse o olsun. Bütün maçları kazanıp, çıkmak istiyoruz. Bu başarıda büyük pay sahibi olan taraftarlarımızı Cuma günü oynayacağımız Ümraniyespor maçında taraftarlarımızın desteğini bekliyoruz. " değerlendirmesinde bulundu.

    1. 9.5.2018 10:29
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    B.B. Erzurumspor, Ümraniyespor maçına odaklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN