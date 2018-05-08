Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak: Play-off'ta en şanslı takım biziz

A Spor'a konuşan Altırpamark, Ümraniyespor'a deplasmanı yaşatacaklarını söyledi. Erzurumspor'un 17 yıllık Süper Lig hasretine son vermek istediklerini belirten Altıparmak, 4 takım arasındaki en şanslı takım biziz dedi. İşte Altıparmak'ın açıklamaları:

"Kaliteli bir kadromuz var, gerek futbolculuk açısından gerekse kişilik açısından. 11. haftada geldim ben takımın başına. Sondan 4. sıradaydık. Buraya gelene kadar çok çalıştık.

Ümraniyespor maçında 90+5 yenilen gole rağmen Play-off inancımızı kaybetmedik. Ben ve futbolcularım çok inanmışitı. En byük avantajım, Burhan Eşer ve Mert Nobre gibi iki kaptana sahip olmam. Takım onların etrafında müthiş kenetlendi. Muhteşem bir ortam yakaladık. Bu tip final maçları daha önce oynamış olmaları bizim için büyük avantaj. Bu tür maçları oynamak kolay değil, sonucu tecrübeli oyuncular belirliyor.

Lig maçları ile Play-off maçlarının stratejileri çok farklı. İki ayaklı bir maç oynayacağız. Özellikle kendi sahamızda oynayacağımız maçta muhteşem taraftarlarımıza çok güveniyoruz. 4 takım arasındaki en şanslı takım belki de biziz, çünkü Erzurum gerçek bir deplasman.

4 takımın da duyguları aynı, herkes Play-off'a kiltlendi. İnşallah hak edenin çıkacağı bir Play-off olur. Bütün takımlara da başarılar diliyorum, umarım hak eden biz oluruz."