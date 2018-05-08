Denizlispor’da kongre kararı – Fotomaç – 08 Mayıs 2018
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    08 Mayıs 2018, Salı
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    ’da kongre kararı

    Denizlispor’da kongre kararı
    'da olağan genel kurul kararı alındı. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Üstek, çok zor şartlar altında devraldıkları görevlerinde sezonu ligde kalarak tamamladıklarını belirtti. 27 Mayıs'ta çoğunluk sağlanamazsa kongre 3 Haziran'da yapılacak.
    1. 8.5.2018
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