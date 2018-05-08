Denizlispor'da buruk sevinç
SEZONUN büyük kısmını puan tablosunun en alt basamağında geçirdiği Spor Toto 1. Lig'e son hafta tutunmayı başaran Denizlispor, üst üste açıklamalarla kümede kaldığına sevinemedi. Sezonun son bölümünde göreve gelerek takımı ligde tutan isim olan teknik direktör Fatih Tekke, Boluspor'la oynanan 34. hafta maçında ayrılık sinyali verdi. Tekke, yönetimle ilgili sitemkar açıklamalar yaptı.
Yeşil-siyahlılarda sezon boyunca büyük mali fedakarlıklar yaparak çalışan, yıllardır kulübün başını ağrıtan FIFA dosyalarını temizleyip transfer yasağını açan yönetimde Başkan Mustafa Üstek de göreve devam etmeme kararı verdi.
27 Mayıs'a kongre kararı alan Denizlispor'da futbolculardan Barış Örücü, Berkan, Cenk, Asil Kaan, Eze, Hasan Kılıç, Lazic ve Canberk, şimdiden takımdan ayrıldı.
- 8.5.2018 12:26
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Serdar Aziz Akhisar maçına yetişecek
Toplam 1
Yorum
kaya aman nazar değmesin çok iyi gidiyor.
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Ahmet Ağaoğlu "Büyük Trabzonspor'u kurma zamanıdır"
Toplam 1
Yorum
ged 61 transfer yapıp avanta kapma peşinde koşan hoca ve yöneticiler olmazsa ve herkes işini trabzonspor için yaparsa olur allahın izniyle...
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Ahmet Çakar: "Beşiktaş hükmen mağlup olmalı"
Toplam 6
Yorum
abc yahu italya futbol federasyonu dünya kupasina gidemedik diye istifa ediyo, bizimki hala skandal kararlara imza atmaya devam ediyo.
Denizlispor'da buruk sevinç haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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