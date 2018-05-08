Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez: "Alın terimizin karşılığını aldık" – Fotomaç – 08 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Mayıs 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Çaykur Rizespor Teknik Direktörü : "Alın terimizin karşılığını aldık"

    Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez: "Alın terimizin karşılığını aldık"
    Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor'da teknik direktör İbrahim Üzülmez, "Alın terimizin karşılığını aldık. Çok fazla emek verdik. Devam etmek istiyorum" dedi. Futbolcu Vedat Muric ise, "İnşallah 'de de çok başarılı oluruz" ifadelerini kullandı.
    1. 8.5.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez: "Alın terimizin karşılığını aldık" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN