BB Erzurumspor Basın Sözcüsü Metin Barlak: "Tribünleri dolduralım" – Fotomaç – 08 Mayıs 2018
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    08 Mayıs 2018, Salı
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    Erzurumspor Basın Sözcüsü Metin Barlak: "Tribünleri dolduralım"

    BB Erzurumspor Basın Sözcüsü Metin Barlak: "Tribünleri dolduralım"
    1.Lig'de Play-Off'a kalan Erzurumspor, Ümraniye'yi ağırlayacak. 'un Basın Sözcüsü Metin Barlak, "Taraftarımızın desteğiyle ilk maçı kazanıp 'a avantajlı gitmek istiyoruz" dedi.
    1. 8.5.2018
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