Ankaragücü kupasını aldı – Fotomaç – 08 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Mayıs 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    kupasını aldı

    Ankaragücü kupasını aldı

    Sezonu 2. sırada bitirip 6 yıl sonra ’e çıkan sarı-lacivertliler, 1-1 biten karlaşma sonrası şampiyonluk kupasını törenle kaldırdı.

    6 yıllık özlemine geçen hafta son veren Ankaragücü, sezonun kapanış maçında ağırladığı Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Seyircisi önünde şampiyonluk kupasını da kaldıran sarı-lacivetliler, Enes Kubat'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. 78'de Atabey ile golü bulan , sezonu 1 puanla kapadı. Karşılaşma sonrası şampiyonluk kupasını kaldıran sarı-lacivertiler, daha sonra 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen kutlamalara katıldı.
    1. 8.5.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ankaragücü kupasını aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN