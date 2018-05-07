Fatih Tekke, ligde tuttu – Fotomaç – 07 Mayıs 2018
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    07 Mayıs 2018, Pazartesi
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    , ligde tuttu

    Fatih Tekke, ligde tuttu
    1. Lig'de Fatih Tekke'nin teknik direktörlüğe gelmesinden önce, 21 haftada 17 puanı bulunan Denizlispor, ligde kalmayı başardı. Yeşil-siyahlı ekibin başında 13 maça çıkan genç çalıştırıcı, 21 puan toplayarak düştü gözüyle bakılan Horoz'u kümede tuttu.
    1. 7.5.2018
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