Denizlispor'da Barış'tan veda
1. Lig'de kümede kalmayı başararak sezonu tamamlayan Denizlispor'da Barış Örücü veda mesajı yayınladı.
Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan gurbetçi futbolcu, "Denizlispor'da çıkmış olduğum 101 maçın ayrı ayrı gururu ve onuru var üzerimde. Gerçek Denizlispor taraftarlarına ve bana bu fırsatı veren tüm hocalarıma minnettarım. Yeni hikayeler yazana kadar beni Denizlisporlu Barış olarak hatırlarsanız yeter. O zamana kadar sağlıcakla kalın, hakkınızı helal edin" dedi.
Bu sezon 5 gol atan orta saha oyuncusunun sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erecek. Horoz'da Berkan, Cenk, Asil Kaan'ın yanı sıra devre arasında kiralık gelen Eze, Hasan Kılıç, Lazic ve Canberk, son Boluspor deplasmanına gitmeyip özel izinle takımdan ayrılmıştı.
- 7.5.2018 15:08
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Aykut Kocaman ilke izin vermedi!
Toplam 1
Yorum
DEMBABA Dembabaya laf edenler sow a ve furkana bir sözünüz yokmu. hem kendi kalesine gol attı hemde rakibine atmadı.
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Ali Ay: Karşımıza Fenerbahçe değil Fırat Aydınus çıktı
Toplam 8
Yorum
seyirci Fırat aydınus ilk yarıda A.Atıfın pozisyonunu göremiyor neden,F.B. 10 kişi kalacak,uçururlar adamı. Sıkıysa Titiye verdiği gibi onada verse
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Akhisarspor Galatasaray maçında istenmeyen olaylar!
Toplam 1
Yorum
insan insan olamazsınız.....
Denizlispor'da Barış'tan veda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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