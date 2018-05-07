Dadaş’ın tek hedefi var – Fotomaç – 07 Mayıs 2018
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    07 Mayıs 2018, Pazartesi
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    Dadaş’ın tek hedefi var

    Dadaş’ın tek hedefi var
    Büyükşehir Belediye Başkanı , playoff'a kalan BB Erzurum'u 'e taşıyacaklarını belirtti. Takımın 4 yılda 3. Lig'den bu noktaya geldiğini hatırlatan Sekmen, "Dört yıldır bu hedefe konsantre olan ve başarı üstüne başarı elde eden bir takımımız var. İnşallah play-off'tan Süper Lig'e yükseleceğiz" diye konuştu.
    1. 7.5.2018
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