Çaykur Rizespor'da Süper Lig sevinci

Üzülmez, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yaptığı açıklamada, şampiyonluktan sonra kendisini ilk arayanlardan birinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu ve bunun kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti.

Rize'nin çok özel bir kent olduğunu vurgulayan Üzülmez, "Cumhurbaşkanımız bize her zaman inandığını söylediler. Ligin 11. haftasında tesislerimize gelmişti. Bizlere inandığını söylemişti. Biz de çalıştık ve Allah bize nasip etti. Alın terimizin karşılığını aldık. Çok fazla emek verdik. Biz bir bütünüz ve aileyiz. Bu başarıyı yakaladık ve Cumhurbaşkanımızın da bizleri tebrik etmesi, benim de unutamayacağım anlardan biriydi." diye konuştu.

Şehrin tesisleri ile Süper Lig'i hak ettiğini vurgulayan Üzülmez, "Bizim tek isteğimiz dolu tribünlere oynamak. Rize özel bir kenttir. Bu kentin insanları bizi fazlası ile destekleyeceklerdir." ifadesini kullandı.

Gelecekle ilgili önemli planları olduğuna değinen Üzülmez, "Rizespor düşmemeye oynayan takım olarak algılanıyor. Ben bu algıyı yıkmaya çalışacağım. İddialı bir kadro kurmak istiyoruz. Başkanımız ile görüşeceğiz. Gelecek ile ilgili yol haritasını çizeceğiz. Ben istiyorum burayı. Başkanımız da bizimle çalışmak istiyor." şeklinde konuştu.

Karakterli bir oyuncu grubu ile çalıştıklarını ifade eden Üzülmez, futbolculara teşekkür etti.

MURİC: "SAYGI DUYULACAK BİR EKİP OLMAK İSTİYORUZ"

Vedat Muric, çok iyi bir takım bütünlüğü oluşturduklarını belirterek, "İbrahim hoca, takım bütünlüğünü çok iyi sağlayan bir isim. Gençlerbirliği'nde de birlikte çalışma şansı bulduk. İnşallah Süper Lig'de de çok daha başarılı olacağız." dedi.

Çaykur Rizespor'un Süper Lig ekibi olduğunun altını çizen Muric, "Biz burada misafirdik. Ziyaretimizi yaptık ve üste çıktık. İnşallah saygı duyulacak bir ekip olmak istiyoruz. Hedeflerimiz yüksek. Rizespor formasını elbette Avrupa'da terletmek isteriz. İnşallah ilerleyen yıllarda bu da nasip olur." diye konuştu.

Öte yandan, Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı Hasan Kemal Yardımcı, teknik direktör İbrahim Üzülmez ve futbolcuları ziyaret eden AA Spor Haberleri Yayın Yönetmeni Ersin Şiyhan, yeşil-mavili ekibe başarı diledi.