Altınordu’da sözleşme telaşı
Spor Toto 1. Lig’de averajla play-off’u kaçıran ve ligi 7. sırada tamamlayan Altınordu'da yönetimi zorlu bir süreç bekliyor. Sözleşmesi sonra erecek 6 isimle nikah tazelemek isteyen yönetimin bu bağlamda harekete geçtiği de öğrenildi.
MURAT VEDA MI ETTİ?
Geride kalan sezonda 2 bin 781 dakika Altınordu formasını terleterek takımın en istikrarlı oyuncusu olan Murat Uçar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla takımda kalmayacak iddialarını güçlendirdi. "Acısıyla, tatlısıyla bir sezonun daha sonuna geldik. Harika günler geçirdiğim takım arkadaşlarıma, hocalarıma, taraftarlara, bütün kulüp personeline, Seyit Mehmet Özkan ve Türk futbolunun geleceği olan Altınordu ailesine teşekkür ederim" ifadelerini kullanan Uçar'ın bu paylaşımı veda mesajı olarak algılandı.
EROĞLU'NUN VAZGEÇİLMEZLERİ
Sözleşmeleri sona erecek olan isimler, bu sezon Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu'nun tam anlamıyla vazgeçilmezleri konumunda yer alıyor. Sezonu 13 golle noktalayan Mirkan Aydın tam 2 bin 406 dakika süre alırken, Uğur Arslan Kuru ise 2 bin 286 dakika İzmir ekibinin formasını terletti. Sezon başında Kasımpaşa'nın kapısından dönen Erdoğan'ın 2 bin 266, Deniz Vural da 2 bin 54 dakika oynadı. Devre arasında takıma katılan Berkay Samancı ise 626 dakika süre aldı.
- 7.5.2018 14:19
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Toplam 1
Yorum
FUTBOL USA SN. TERIM, CENGIZ, BABACAN, EMRE MOR, CAGLAR GIBI GENCLERI MILLI TAKIMA KAZANDIRMISTI.
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Trabzonspor'da değişiklik için sezon sonu beklenecek
Toplam 1
Yorum
tokatlı zaten yeniliyoruz, hiç değilse alt yapıdan cafer, hüseyin türkmen, sefa çıksın oynasın, burası rıza hocanın çiftliği değil kardeşim yetti be
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Tuncay Şanlı'dan ilginç yorum: "Zaten Gomis penaltı öncesi..."
Toplam 1
Yorum
N0_Name Gomis'te bir düşüş var konsantrasyonu eksilmiş gibi. Allah'tan Muslera ve beklerimiz çok iyi de maç kazanabiliyoruz.
Altınordu’da sözleşme telaşı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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